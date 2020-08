Hay que votar por Biden como si la vida dependiera de ello: Michelle Obama

Michelle Obama, ex primera dama norteamericana, dijo este lunes que los ciudadanos norteamericanos tiene que votar, en las elecciones presidenciales que se realizarán en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, por el candidato demócrata Joe Biden “como si su vida dependiera de ello”.

“Tenemos que votar por Joe Biden como si nuestra vida dependiera de ello. Yo conozco a Joe: es un hombre profundo y decente, guiado por su fe. Hizo una excelente labor como vicepresidente”, comentó Obama durante el primer día de la Convención Nacional Demócrata.

“Joe no es perfecto, pero no existe un candidato ni un presidente perfecto”, continuó.

Obama comentó además que Donald Trump no es el presidente indicado para dicha nación.

“La verdad desnuda. Permítanme ser lo más honesta que pueda: Donald Trump no es el presidente correcto para nuestro país. Ya ha tenido más que suficiente tiempo para demostrar que puede realizar la labor, pero es claro que esta le queda demasiado grande”, aseguró Obama.

“Sé que este mensaje no lo escucharán todos los norteamericanos, pues nuestra nación está muy dividida. Soy una mujer negra, hablando en la convención demócrata. (…) Si ustedes creen que las cosas no pueden empeorar, déjenme decirles que sí lo pueden hacer y va a suceder si no hacemos un cambio”, mencionó.