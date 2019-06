Trump no descarta un ataque contra Irán

WASHINGTON, DC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó utilizar la fuerza contra Irán para impedir que desarrolle armas nucleares, mientras su homólogo iraní, Hasán Rouhani, afirmó que su país no busca una guerra, pero advirtió que los “enemigos” no ganarían en un posible conflicto.

El mandatario estadounidense indicó que las armas nucleares serían la causa para una guerra entre Estados Unidos e Irán. “Ciertamente iría [a la guerra] por las armas nucleares”, declaró a la revista Time.

Minimizó los recientes ataques contra petroleros en el Golfo de Omán, que Washington atribuye a Irán, y señaló que su país es menos dependiente de los suministros de energía de la región.

Mientras en Teherán, Rouhani negó que su país “prepare una guerra contra alguna nación”. Sin embargo, dejó en claro que “todo el país hace frente a la presión de EU y al final saldremos victoriosos”.

Dijo que su país se ha mantenido “leal a sus compromisos, a los acuerdos internacionales” pese a la retirada estadounidense el año pasado del acuerdo nuclear que firmaron en 2015 Teherán y varias potencias internacionales.

Sin embargo, la agencia nuclear iraní anunció que en 10 días sobrepasaría los límites de uranio fijados por el acuerdo, aumentando la presión sobre las potencias europeas que buscan salvar el pacto tras la salida de Estados Unidos.