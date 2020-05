Trump no debe de usar hidroxicloroquina debido a que es obeso mórbido: Pelosi

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, dijo este martes que Donald Trump, presidente de ese país, no debería de consumir hidroxicloroquina para reducir los síntomas en caso de que contraiga COVID-19.

"Él es nuestro presidente, y preferiría que no tomara algo que no ha sido aprobado por científicos, especialmente por su grupo de edad y su, debemos decir, grupo de peso, obeso mórbido, le llaman. Así que creo que no es una buena idea", informó Pelosi en una entrevista con CNN.

El lunes pasado, el mandatario norteamericano informó que está tomando este medicamento para disminuir los síntomas si contrae el nuevo coronavirus, a pesar de que no está probado para combatir el COVID-19.

Asimismo, Trump se defendió este martes de las críticas de expertos médicos, quienes dicen que la hidroxicloroquina podría provocar un consumo indebido generalizado entre los estadounidenses de un tratamiento que no ha arrojado resultados comprobados y causa efectos secundarios potencialmente fatales.

Trump dijo que decidió tomar hidroxicloroquina después de que dos empleados de la Casa Blanca dieron positivo a la enfermedad, pero ya había pasado varios meses promoviendo el fármaco como una posible cura o medicamento preventivo pese a las advertencias de varios de los principales profesionales médicos de su gobierno. Potencialmente, el medicamento puede causar efectos secundarios significativos en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata al nuevo coronavirus.

El mes pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los profesionales de la salud que el medicamento no debería utilizarse para tratar el COVID-19 fuera de los hospitales o de entornos de investigación debido a efectos secundarios en ocasiones fatales.