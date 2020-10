Trump le tiene fobia a los gérmenes y otras 4 cosas que no sabías sobre él

Donald Trump, luego de un periodo de cuatro años en el poder, tiene sus aspiraciones de reelegirse pendiendo de un hilo.

Tras una polémica administración por sus comentarios y acciones sobre los migrantes y refugiados, su respuesta a la pandemia del coronavirus, las protestas por las muertes de afroamericanos, parece que Trump finalmente está siendo juzgado por su desempeño.

Ahora, las encuestas de opinión predicen una victoria del exvicepresidente Joe Biden.

Mientras los estadounidenses deciden a quién llevarán a la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre te invitamos a conocer 5 cosas que no sabías de Donald Trump.

1. Ha sido propuesto dos veces al Premio Nobel de la Paz

Aunque en su campaña presidencial de 2016, Donald Trump llamó violadores a los mexicanos y durante su Gobierno cumplió la promesa de iniciar la construcción de un muro en la frontera con México, por increíble que parezca, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz de 2021.

En septiembre de este año, Christian Tybring-Gjedde, miembro del parlamento noruego por el Partido del Progreso de extrema derecha, propuso al presidente de Estados Unidos para el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en el Medio Oriente.

"Trump debería ser considerado por su trabajo por un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel que se abre a una posible paz en el Medio Oriente ", señaló el político noruego a la agencia AP.

Esto, luego de que Israel y los Emiratos Árabes Unidos acordaron en agosto pasado un acuerdo histórico que normaliza las relaciones entre ambas partes.

"No importa cómo actúe Trump en casa y lo que diga en las conferencias de prensa, tiene una posibilidad absoluta de obtener el Premio Nobel de la Paz", dijo Tybring-Gjedde a The Associated Press.

Las nominaciones deben enviarse al Comité del Nobel antes del 1 de febrero del próximo año.

Aunque esta no es la primera vez que Tybring-Gjedde propone a Trump para el Premio Nobel de la Paz, en 2018 lo nominó por sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Cualquier político que sirva en una legislatura nacional puede nominar a alguien para ese Premio.

2. Ha realizado cameos en muchas películas y series de TV

Acostumbrado a la farándula y el espectáculo, Donald Trump tuvo una pequeña participación en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York).

En la escena, el protagonista Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin le pregunta a Donald Trump "Disculpe, ¿el vestíbulo?" y Trump, quien aparece con una gabardina negra y corbata roja en un pasillo del Hotel Plaza de Nueva York, responde "Al fondo del pasillo, a la izquierda".

Sin embargo, por años nunca se supo públicamente por qué Trump apareció en el filme y fue hasta diciembre de 2019 cuando Matt Damon reveló la verdad en una entrevista con The Hollywood Reporter.

"El trato era que si querías rodar en uno de sus edificios tenías que escribirle un papel", detalló Damon en la entrevista.

Trump compró el Hotel Plaza en 1988, por lo que para permitir que se rodara Mi pobre angelito 2, el entonces empresario pidió una aparición en el mismo.

Esta no es la única vez que Trump ha aparecido en filmes y otras producciones, también tuvo cameos en Perfume de mujer, la película de 1992, protagonizada por Al Pacino, así como El Príncipe del Rap, Sex and the City, The Nanny y hasta en la WWE, entre otras series.

3. Es el presidente más viejo que ha tenido Estados Unidos

A finales de 2016, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca se convirtió en el presidente de Estados Unidos de mayor edad, al tener 70 años, 7 meses y 6 días de edad.

Antes de él, Ronald Reagan era el más viejo, con 69 años y 11 meses al ser electo por primera vez en 1980 y 73 años en el momento de su reelección en 1984.

La salud del presidente ha despertado mucho interés. Cuando llegó a la presidencia, Trump se sometió a una revisión por parte del doctor de la Casa Blanca, Ronny Jackson, quien declaró en enero de 2017 que el mandatario se encontraba en "excelente estado de salud".

Y recientemente en octubre pasado cuando dio positivo a COVID-19 junto con su esposa, Melania y su hijo Barron. El mandatario fue hospitalizado durante tres días y los médicos le inyectaron un coctel experimental de anticuerpos contra el coronavirus, aunque logró recuperarse y regresar a su campaña por la reelección.

4. Una alimentación nada saludable sin alcohol ni tabaco

En diciembre de 2017, el diario The New York Times publicó cómo es un día en la vida de Donald Trump en la Casa Blanca.

El diario reveló que el mandatario toma diariamente 12 latas de Coca-Cola de dieta de 360 mililitros, lo que representa 564 miligramos de cafeína o unas 11 tazas de café.

Doce latas de Coca-Cola de dieta pueden sobrepasar el límite de cafeína para adultos que recomiendan los médicos, lo que puede provocar insomnio, migraña y taquicardia.

Al tratarse de bebidas dulces sin las calorías de un refresco normal, el cuerpo exige la energía que no consumió, lo que lleva a las personas a comer mucho más y aumentar de peso, de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición Friedman, de la Universidad Tufts.

Según el medio, Trump suele cenar filete a la parrilla, tocino y ensalada con salsa roquefort y como postre helado o pastel.

También es conocido el amor que tiene el magnate neoyorquino por la comida de McDonald's.

Aunque Trump no consume alcohol ni tabaco. De acuerdo con el medio, rechaza estos productos a raíz de la muerte de su hermano mayor, Fred, por su alcoholismo.

5. Tiene fobia a los gérmenes

Seguramente has visto en numerosas ocasiones a Trump apretando con fuerza la mano del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau o del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros mandatarios.

Sin embargo, en realidad, Trump sufre de fobia a los virus, los gérmenes y las enfermedades infecciosas, por lo que detesta estrechar las manos, lava las suyas con obsesión, además de que le molesta que estornuden dentro del mismo cuarto en el que está él y evita tocar los botones de los ascensores, de acuerdo con el diario El País.

Incluso, cuando su hijo menor, Barron, tenía apenas un año y se enfermaba, pedía que no se lo acercaran.

“No soy muy fan de dar la mano. Creo que es una costumbre bárbara. Hay informes médicos todo el tiempo, dando la mano te agarras resfriados, gripe, de todo. ¿Quién sabe qué contraes?", indicó en una entrevista para el programa Later Today, de NBC, en 1999.

“El otro día vino un tipo, estornudó, se tapó la nariz con la mano y vino a dármela… ¿Se supone que tengo que hacerlo?”, dijo un mes después, en otra entrevista.

Y mientras la cadena ABC grababa una entrevista en el Despacho Oval en julio pasado, el mandatario estadounidense interrumpió la conversación luego de que su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, tosiera.

“Eso no me gusta, eso no me gusta. Si vas a toser, sal, no puedes toser”, dijo irritado.

Anthony Scaramucci, quien fuera director de comunicación en la Casa Blanca, contó que una vez cuando pretendía viajar en el avión presidencial, el Air Force One, el mandatario notó que estaba resfriado, por lo que mandó a Scaramucci con el doctor Ronny Jackson. El médico le inyectó penicilina y cortisona y solo cuando se mejoró pudo regresar a trabajar con Trump.

En otra ocasión, Scaramucci se humedeció la yema del dedo con la lengua para pasar unas páginas y Trump le llamó la atención: “¡Qué haces, asqueroso!”.

