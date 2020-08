Trump lanza una nueva amenaza: aranceles a empresas de EU que den empleos en el extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con que si es reelegido impondrá aranceles a las empresas estadounidenses que se nieguen a trasladar al país sus empleos en el extranjero.

“Daremos créditos fiscales a las empresas para que traigan los empleos a Estados Unidos, y si no lo hacen, aplicaremos aranceles a esas empresas y tendrán que pagarnos mucho dinero”, dijo Trump durante un evento de campaña en Pennsylvania.

“Entonces, ¿qué van a hacer? Van a traer de regreso los empleos”, añadió Trump.

No ofreció ninguna explicación sobre cómo funcionaría dicho sistema de créditos fiscales y aranceles, y no estaba claro de inmediato si la Casa Blanca está desarrollando tal política. Portavoces de la Casa Blanca y Peter Navarro, asesor comercial de Trump, no respondieron a las consultas sobre la propuesta.

Los comentarios se produjeron durante un discurso de más de una hora destinado a refutar la aceptación del exvicepresidente Joe Biden de la nominación demócrata para la presidencia de Estados Unidos, que se llevará a cabo este jueves por la noche. Biden nació en Scranton, cerca del barrio de Old Forge, donde Trump habló.