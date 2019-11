Trump tensa relación con China al firmar ley que respalda a manifestantes en Hong Kong

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que expresa el apoyo de Estados Unidos a los manifestantes de Hong Kong, una medida que tensará las relaciones con China y complicará aún más los esfuerzos del presidente para terminar su guerra comercial con Beijing.

Trump firmó la legislación este miércoles, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La legislación, S. 1838, requiere revisiones anuales de la situación comercial especial de Hong Kong bajo la ley estadounidense, y sanciones contra cualquier funcionario considerado responsable de abusos de los derechos humanos o que socave la autonomía de la ciudad.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 417-1 el 20 de noviembre después de que el Senado lo aprobara sin oposición, mayorías que dejaron a Trump con pocas opciones más que consentir.

Si bien muchos miembros del Congreso en ambos partidos han expresado un fuerte apoyo a los manifestantes que exigen más autonomía para la ciudad, Trump se ha mantenido en gran medida en silencio, incluso cuando las manifestaciones se han enfrentado a la creciente violencia policial.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, un republicano de Kentucky, pidió al presidente que hablara, diciendo la semana pasada que "el mundo debería saber de él, directamente, que Estados Unidos respalda" a los manifestantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Trump a evitar que la legislación se convierta en ley, advirtiendo a los estadounidenses que no subestimen la determinación de China de defender sus "intereses de soberanía, seguridad y desarrollo".

"Si Estados Unidos insiste en seguir este camino equivocado, China tomará fuertes contramedidas", dijo el portavoz del ministerio Geng Shuang en una sesión informativa el jueves en Beijing. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Zheng Zeguang, convocó el lunes al embajador de Estados Unidos, Terry Branstad, para expresar una "fuerte oposición" a lo que el gobierno del país considera la interferencia estadounidense en las protestas, incluida la legislación, según un comunicado.

La nueva ley de Estados Unidos llega justo cuando Washington y Beijing han mostrado signos de trabajar hacia lo que la Casa Blanca llama un acuerdo de "fase uno" para facilitar la guerra comercial. A Trump le gustaría que se terminara el acuerdo para aliviar la incertidumbre económica para su campaña de reelección en 2020, y ha planteado la posibilidad de firmar el acuerdo en un estado agrícola como un reconocimiento de la circunscripción que ha sido la peor parte de las tarifas de represalia en China.

Los negociadores comerciales de Estados Unidos y China continuarán comunicándose estrechamente y trabajarán hacia un acuerdo de fase uno, dijo el vocero del Ministerio de Comercio, Gao Feng, en una reunión informativa en Beijing el jueves.

Antes de un discurso en el Bloomberg New Economy Forum en Beijing la semana pasada, el viceprimer ministro de China, Liu He, el principal negociador comercial del país, dijo que estaba "cautelosamente optimista" acerca de alcanzar el acuerdo de la fase uno, según personas que asistieron a una cena y que pidieron no ser identificadas.