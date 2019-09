Trump escribe en español contra la migración ilegal en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles contra la migración ilegal en español.

En su cuenta de Twitter, Trump publicó una imagen con la leyenda "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

El mandatario ha promovido diversas acciones en contra de la migración ilegal a su país.

A inicios de este mes, Trump señaló mediante un video que el muro en la frontera con México se está construyendo de manera rápida.

Indicó que la barrera se está erigiendo ahí donde la Patrulla Fronteriza lo requiere, y que para finales del próximo año se tendrán 500 millas (804.7 kilómetros) de valla fronteriza.

“Estamos construyendo el muro y lo estamos haciendo de manera expedita”, escribió y puntualizó: “Se está colocando donde la Patrulla Fronteriza más lo requiere”.