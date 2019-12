Trump enfrenta un 'remolino' político por exponer al presunto informante

El presidente Donald Trump se enfrenta a las críticas de los opositores políticos, y al mareo incluso entre algunos partidarios, por nombrar al presunto informante cuya denuncia provocó la investigación del Congreso que resultó en su destitución.

Un retuit hecho a última hora el viernes para los 68 millones de seguidores de Trump en Twitter identificó a una persona que dice que es la denunciante. Eso podría entrar en conflicto con dos leyes, dijo David Colapinto, un abogado que representa a los denunciantes de irregularidades en la firma de abogados Kohn, Kohn & Colapinto en Washington.

"El presidente tiene la responsabilidad bajo el estatuto de los denunciantes de de garantizar la protección de la comunidad de inteligencia", informaron funcionarios que denuncian presuntas irregularidades, dijo Colapinto el domingo. El acto de Trump fue "violación intencional de la ley".

El colega de Colapinto, el abogado Stephen Kohn, escribió en el National Law Review el viernes que cuando Trump "firmó el cargo de presidente, proteger a los denunciantes de la comunidad de inteligencia se convirtió en uno de sus pocos deberes laborales obligatorios".

Trump ha exigido durante meses que el denunciante sea identificado y testifique. Los republicanos en la Cámara y el Senado, que pueden llevar a cabo un juicio de juicio político tan pronto como sea posible, es decir, el próximo mes, también han exigido el testimonio del denunciante, un paso que podría plantear problemas legales y éticos.

El senador John Kennedy, un republicano de Louisiana y partidario de Trump, dijo cuando se le preguntó en una entrevista de CNN si cree que es apropiado que el presidente identifique públicamente al presunto denunciante: "Creo que deberíamos seguir la ley".

Menos tuits

Kennedy no denunció específicamente el tuit del presidente, aunque dijo que Trump podría considerar pasar menos tiempo publicando en el sitio web de redes sociales.

"Le he sugerido antes a la Casa Blanca que, si el presidente tuiteara un poco menos, no causaría daño cerebral", dijo Kennedy en el "Estado de la Unión" de CNN. "Pero el presidente no tiene que aceptar mi consejo, ni espero que lo haga.

El movimiento de Trump en Twitter, aunque es un retuit y no un mensaje original, podría entrar en conflicto con dos conjuntos de leyes, una que protege a los denunciantes de irregularidades en la comunidad de inteligencia y otra parte del código penal que protege a los informantes confidenciales de represalias.

"Ningún funcionario gubernamental o abogado responsable en los Estados Unidos podría argumentar creíblemente que alguien que presente una queja al inspector general no está protegido por el estatuto", dijo Colapinto. Esa protección incluye permanecer en el anonimato, además de estar protegido de represalias, dijo.

El tuit, de @Surfermom77 o "Sophia", que se describe a sí misma viviendo en California y "partidaria del 100 por ciento de Trump", nombra a alguien que supuestamente fue la persona que alertó al Inspector General de la comunidad de inteligencia sobre la conducta del presidente en su llamada del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

Legitimidad cuestionada

Trump ha avanzando para identificar al denunciante. Anteriormente cuestionó la legitimidad y la posición legal de la persona, pidió a las organizaciones de medios que publicaran el nombre de la persona, como lo han hecho algunos medios conservadores, e incluso exigió conocer al denunciante él mismo. Su tuit del viernes por la noche fue considerado como una provocación incluso por algunos funcionarios dentro de la Casa Blanca, y parecía tener la intención de crear furor público.

El presidente afirma que el denunciante, trabajando con los demócratas, tergiversó su conversación "perfecta" con el líder de Ucrania. Pero los principales hechos enumerados en la queja fueron confirmados en la transcripción parcial de la llamada que luego fue lanzada por la Casa Blanca.

"Al hacer público el nombre sin fundamento del denunciante, Trump encapsuló la patología de su presidencia, un desprecio cruel por el bienestar de cualquier persona o algo que no esté ajeno a sus propias necesidades e intereses personales", tuiteó Aaron David Miller. , investigador principal centrado en política exterior en el Carnegie Endowment for International Peace, con sede en Washington, y ex analista del Departamento de Estado.

El representante Steve Scalise, el republicano número 2 en la Cámara, defendió el nombramiento de Trump y los ataques regulares contra el informante. Dijo en "Fox News Sunday" que no cree que el denunciante merezca ese título porque pudo presentar la queja anónimamente basándose en "insinuaciones" y "declaraciones falsas".

'Debe saber'

"Mucho de eso debería salir", dijo Scalise. "El público debe saber".

Trump ha tuiteado a un ritmo vertiginoso a medida que se desarrollaba la investigación de juicio político, con un promedio de más de 50 publicaciones por día durante las dos semanas que vieron al Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobar artículos de juicio político y la votación de cámara completa para acusarlo, según un análisis de NPR.

Su ritmo apenas se ha ralentizado desde que llegó a su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, para las vacaciones de invierno, a pesar de que Trump a menudo pasa horas en su campo de golf cercano. Desde que llegó a Florida, el presidente ha tuiteado 223 veces.

"La identificación de cualquier nombre sospechoso para el denunciante pondrá a ese individuo y su familia en riesgo de serios daños", dijeron en un comunicado Andrew Bakaj y Mark Zaid, de Compass Rose Legal Group PLLC en Washington, los abogados de los denunciantes."La divulgación de cualquier nombre socava la integridad del sistema de denuncia de irregularidades y disuadirá a cualquier futuro denunciante".

Los 14 legisladores que pertenecen al Comité de Protección de Denunciantes del Senado bipartidista , encabezado por el republicano de Iowa Chuck Grassley, aún no han influido en el tweet del presidente. Michael Zona, portavoz de Grassley, dijo el domingo que su oficina respalda una declaración emitida hace casi tres meses, cuando comenzaron a surgir en línea las especulaciones sobre la identidad del denunciante.

Escuchado, protegido

"Esta persona parece haber seguido las leyes de protección de denunciantes y debe ser escuchada y protegida", dijo Grassley en la declaración del 1 de octubre. "Siempre debemos trabajar para respetar las solicitudes de confidencialidad de los denunciantes ".

Pero la falta de una respuesta directa al tuit más reciente de Trump ha suscitado críticas por parte de Bakaj, un abogado que trabaja para el denunciante.

“He trabajado con el personal del senador Grassley en el pasado en asuntos de denunciantes, un tema que ha defendido durante décadas. Decir que su silencio ahora es ensordecedor es un eufemismo ”, dijo en un tuit del sábado. "Este es un momento decisivo donde los legados serán solidificados o destruidos".

La Cámara aprobó dos artículos de juicio político este mes que decían que el presidente hizo un mal uso de su poder para presionar a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden y su hijo, y otro acusándolo de obstruir el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, debe entregar los artículos al Senado, donde serán la base de un juicio.

-Con asistencia de Justin Sink*