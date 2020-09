Trump dice que pagó millones en impuestos... pero sin dar evidencia

WASHINGTON, DC.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pagó “muchos millones de dólares en impuestos” y que tiene más activos que pasivos, pero no ofreció evidencia ni se comprometió a entregar algún documento financiero.

En una serie de publicaciones en Twitter, el republicano respondió a un reportaje del diario The New York Times, que afirmó que el mandatario pagó sólo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017, luego de años de informar sobre graves pérdidas en sus negocios. En 10 no pagó nada en impuestos, principalmente porque reportó haber perdido más dinero del que había ganado, según el Times.

“Pagué muchos millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todo el mundo, a créditos tributarios y por depreciación”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Estoy muy bien. Tengo muy poca deuda en relación con el valor de los activos”, dijo el presidente republicano, que tenía “activos extraordinarios” y se jactó de una declaración financiera “muy impresionante”.

Trump tiene una deuda de cientos de millones de dólares por pérdidas crónicas en negocios, las que usa para evitar el pago de impuestos, informó el diario, quien obtuvo declaraciones de impuestos que cubren más de dos décadas para el presidente de Estados Unidos y sus negocios.

Las deudas del mandatario que se reportaron plantean problemas de seguridad nacional, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la gente merece saber a quién le debe dinero, porque podría ser usado como palanca en su contra.

Trump se apartó de una tradición de décadas entre los mandatarios y candidatos presidenciales cuando se negó a entregar sus declaraciones de impuestos federales la primera vez que postuló a la Casa Blanca en la elección de 2016.

El presidente dice que es porque está siendo auditado por el Servicio de Impuestos Internos, pero la agencia ha dicho que no hay razón para que no pueda liberar la información mientras está siendo auditado.

El mandatario lleva décadas construyéndose una imagen de empresario de gran éxito, e incluso escogió “magnate” como su nombre clave para el Servicio Secreto.

Jared Bernstein, uno de los principales asesores económicos del aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró que el informe destaca la necesidad de simplificar el código tributario y hacer que personas como Trump paguen lo justo.

“La gran mayoría de nosotros pagamos impuestos y seguimos con nuestra vida. Pero cuanto más rico eres, más abogados fiscales contratas, más complejo puedes hacer tus holdings; todo esto puede, como muestra el artículo, reducir tu obligación tributaria a cero”, detalló Bernstein a través de Twitter.

Poco después del informe, la campaña de Biden publicó un video que enumeró los miles de dólares en impuestos sobre la renta que generalmente paga un maestro de escuela primaria, un bombero, un gerente de la construcción y una enfermera, antes de contrastar los 750 dólares que habría pagado el presidente de la Unión Americana durante 2017.

El equipo del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos también comenzó a vender adhesivos que dicen: “Pagas más impuestos que Donald Trump”. Agencias