Trump dice que espera reabrir el país ‘antes de lo previsto’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que espera reabrir el país "antes de lo previsto".

El mandatario estadounidense declaró que tiene autoridad "total" para ordenar a los estados que relajen el distanciamiento social para combatir el brote de coronavirus y reabrir sus economías.

Cuando se le preguntó qué disposición le da el poder de abrir o cerrar las economías estatales, Trump dijo: “Numerosas disposiciones" y ofreció a los periodistas un informe legal, aunque no proporcionó detalles.

"La autoridad del presidente de Estados Unidos, que tiene que ver con el tema del que estamos hablando, es total", dijo Trump en una conferencia de prensa de la Casa Blanca el lunes. "Tengo la máxima autoridad", agregó.

"¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a escribir documentos sobre esto, (aunque) no será necesario porque los gobernadores nos necesitan de una forma u otra porque, en última instancia, vienen con el gobierno federal. Una vez dicho esto, estamos haciendo muy bien con los gobernadores, y me siento muy seguro de que no habrá un problema", señaló el mandatario.

El presidente señaló que su administración emitirá una guía en unos días para los gobernadores que quieran comenzar a relajar las prácticas de distanciamiento social ante el brote de coronavirus.

Cuando se le preguntó qué pasaría si los gobernadores se negaban a cumplir, Trump dijo que "si algunos estados se niegan a abrir, me gustaría ver a esas personas postularse para las elecciones".

Trump se negó a decir si esos estados le habían informado sobre sus planes para reabrir.

"Los gobernadores nos necesitan, de una forma u otra. Me siento muy seguro de que no habrá ningún problema. Cooperarán perfectamente", agregó.

Sin embargo, expertos legales y algunos gobernadores difirieron con lo dicho por Trump, debido a que la Décima Enmienda a la Constitución reserva a los estados todos los poderes que no están específicamente otorgados al gobierno federal.

El presidente también advirtió a los estadounidenses que “serán dos semanas dolorosas” y que el virus es lo peor que el país había visto mientras la enfermedad continúa propagándose por todo el país.

“Se pondrá a prueba nuestra fuerza, se pondrá a prueba nuestra resistencia”, agregó.

Deborah Birx, la principal funcionaria de salud pública que coordina el grupo de trabajo sobre coronavirus, informó que se anticipan hasta 200 mil muertes, incluso con otros 30 días de restricciones estrictas de salud pública.

En Estados Unidos se registran 581 mil 679 casos confirmados, mientras que el número de muertes alcanza los 23 mil 604, de acuerdo con Bloomberg.