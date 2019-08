Trump designa a Joseph Maguire como director interino de Inteligencia Nacional

El presidente Donald Trump anunció este jueves que Joseph Maguire, jefe del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional en sustitución de Dan Coats, quien dejará el cargo la próxima semana.

Maguire ha tenido una carrera "larga y distinguida" en el ejército, dijo Trump en un par de tuits este jueves por la noche.

“Él ha ocupado todos los niveles, incluido el Comando de Guerra Especial Naval. También se ha desempeñado como miembro de seguridad nacional en la Universidad de Harvard. ¡No tengo dudas de que hará un gran trabajo! ", indicó el mandatario estadounidense.

Trump tuiteó al respecto poco después de anunciar que Susan Gordon, la subdirectora de inteligencia nacional, renunciará este mes junto con Coats, su jefe. Gordon habría sido la siguiente en la línea para servir como directora interina; sin embargo, el Senado confirmó la elección de Trump.

Varios aliados de Trump fuera de la Casa Blanca habían instado al presidente a eliminar a Gordon, una oficial de inteligencia de carrera, describiéndola como demasiado cercana al ex director de la CIA, John Brennan. Brennan ha criticado públicamente el liderazgo de Trump, y el presidente a su vez la ha llamada "la peor directora de la CIA en la historia de nuestro país".

Trump dijo a los periodistas el viernes pasado que le gustaba "mucho" Gordon y que ya podría nombrar a su director interino.

Pero después de que el presidente de la Cámara de Inteligencia, Adam Schiff, un demócrata de California, elogió a Gordon en julio pasado, Donald Trump Jr. tuiteó: “Si Adam Schiff la quiere allí, los rumores sobre que ella es la mejor amiga de Brennan y el resto del cuadro de payasos deben ser 100 por ciento ciertos".

La primera opción de Trump para reemplazar a Coats, John Ratcliffe, de Texas, se retiró de dicha consideración luego del escrutinio público por sus cualidades para el trabajo

No está claro a quién está considerando Trump como director de inteligencia nacional, pero recientemente ha hablado con Fred Fleitz, exjefe del gabinete del Consejo de Seguridad Nacional. Devin Nunes asesoró a Trump sobre posibles candidatos, pero no él no está siendo considerado, según una persona familiarizada con el asunto.

Funcionarios de la administración también han hablado sobre el exrepresentante republicano Pete Hoekstra para el puesto, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Trump ha dicho que quiere que un político leal se haga cargo de la inteligencia de la nación, considerada por algunos aliados y partidarios del presidente como parte de un intento de socavar al presidente. El Procurador General, William Barr, abrió una investigación sobre un supuesto "espionaje" a la campaña presidencial de 2016 de Trump.

"Necesitamos a alguien fuerte que realmente pueda controlarla (a la Inteligencia)", dijo Trump el mes pasado. "Porque, como creo que todos han aprendido, las agencias de inteligencia se han vuelto locas", añadió.

La partida de Gordon puede aumentar el debate entre los legisladores sobre si las agencias de inteligencia están siendo sometidas a la interferencia política.

El senador por Carolina del Norte y presidente republicano del panel de Inteligencia del Senado, Richard Burr, dijo en un comunicado que la partida de Gordon es "una pérdida significativa para nuestra comunidad de inteligencia". Pero luego elogió a Maguire, diciendo: "Tengo confianza en su capacidad para asumir este papel crucial".

Sin embargo, el senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata del panel, dijo en un comunicado, citando las renuncias consecutivas de Coats y Gordon, que "una vez más, el presidente ha demostrado que no tiene problemas para priorizar su ego político, incluso si se trata de un gasto de nuestra seguridad nacional ".

Con la colaboración de Billy House