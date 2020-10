Trump apenas dejó ayer el hospital por COVID y quiere regresar hoy a la Oficina Oval

El presidente Donald Trump quiere regresar a la Oficina Oval este martes, menos de 24 horas después de haber sido dado de alta de una estadía de tres días en el hospital para recibir tratamiento por COVID-19, según personas familiarizadas con el asunto.

Algunos de los ayudantes de Trump no quieren que el inquieto presidente abandone la residencia de la Casa Blanca, pero no están seguros de cuánto tiempo continuará aislado, dijeron las personas. Todavía no ha ido al ala oeste y no está claro si lo hará.

Trump también está considerando un discurso televisado a la nación, dijo otra persona, y su médico emitió un comunicado el martes por la tarde diciendo que el presidente ya "no presentó síntomas" de la enfermedad después de una "primera noche de descanso en casa".

Trump y su campaña han tratado de presentar su regreso del hospital como un momento presidencial triunfante solo unas semanas antes del día de las elecciones, pero se ha quedado muy atrás de su retador Joe Biden, tanto en las encuestas de opinión pública, como en la recaudación de fondos.

Una encuesta de CNN realizada después del caótico primer debate de Trump con Biden, publicada el martes, encontró que el presidente estaba por detrás del exvicepresidente por 16 puntos a nivel nacional.

Mientras tanto, surgieron más casos por coronavirus en la Casa Blanca. Una de las asistentes militares del presidente, Jayna McCarron, dio positivo, al igual que uno de los 'valets' del presidente, que viajó con Trump la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto.

Los deberes de los cinco ayudantes militares de Trump, uno de cada rama del servicio, incluyen llevar el “balón” nuclear, el sistema que el presidente usaría para iniciar un ataque con armas nucleares. Los 'valets' también provienen de las filas del ejército.

El lunes, Trump publicó un video en Twitter implorando a los estadounidenses que no permitan que el coronavirus "domine" sus vidas, basándose en su experiencia personal al recibir la mejor atención médica disponible. El martes por la mañana, el mandatario volvió a comparar erróneamente el virus con la gripe estacional, una enfermedad que los epidemiólogos consideran mucho menos peligrosa.

El coronavirus ha cobrado la vida de más de 210 mil estadounidenses desde febrero. La consideración de Trump de un discurso televisado fue informada anteriormente por The New York Times.

El principal médico de la Casa Blanca, Sean Conley, había dicho que Trump continuará recuperándose en aislamiento en la Casa Blanca hasta que ya no sea contagioso, pero el presidente ha dejado en claro que está ansioso por volver a su campaña de reelección.

"¡Me siento bien!" Trump dijo en Twitter, después de una publicación anterior en la que comparó el nuevo coronavirus con la gripe estacional, una comparación por la que se criticó al presidente a principios de año, antes de que el brote en Estados Unidos se convirtiera en el peor del mundo.

“Muchas personas cada año, a veces más de 100 mil, y a pesar de la vacuna, mueren de gripe”, dijo Trump. “¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con eso, al igual que estamos aprendiendo a vivir con Covid, ¡en la mayoría de las poblaciones mucho menos letal!

Sin embargo, Estados Unidos no ha perdido 100 mil personas a causa de la gripe en una sola temporada en más de una década, según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y aunque las comparaciones directas son difíciles debido a las diferencias en el recuento de muertes por enfermedades, existe un consenso entre los epidemiólogos de que el coronavirus es mucho más peligroso que las cepas comunes de gripe.