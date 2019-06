Trump asegura que detuvo un ataque militar planeado contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que bloqueó un ataque militar planeado contra Irán porque no habría sido una respuesta proporcional al derribo por parte de Teherán de un dron de vigilancia, al tiempo que agregó que se impusieron más sanciones a la república islámica.

"10 minutos antes del ataque, yo lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro ejército está rearmado, nuevo y listo para actuar, es el mejor del mundo por mucho", dijo Trump en una serie de tuits temprano en la mañana.

"Las sanciones están haciendo daño y anoche fueron añadidas más", señaló.

De igual manera, Irán sostuvo que se abstuvo de disparar contra un avión estadounidense con 35 personas a bordo y que acompañaba al dron que fue derribado en el Golfo Pérsico, dijo este viernes un comandante de las Guardias Revolucionarias, según fue citado por la agencia de noticias Tasnim.

"Junto al dron estadounidense en la región también había un avión estadounidense P-8 con 35 personas a bordo. Esa aeronave también entró a nuestro espacio aéreo y pudimos haberlo derribado, pero no lo hicimos", dijo Amirali Hajizadeh, jefe de la división aeroespacial de las Guardias Revolucionarias.