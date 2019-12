Trump arremete contra Pelosi por envío de cargos de juicio político al Senado

El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político, o siquiera si lo hará.

"Ahora el partido de 'No Hacer Nada' no quiere hacer nada con los cargos y no quiere enviarlos al Senado. Si los demócratas no envían los cargos para un juicio político, ¡perderían por deserción!", tuiteó el mandatario.

La Cámara de Representantes de EU aprobó el miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra Trump por haber presionado a Ucrania con la retención de ayuda para que investigara a un rival político demócrata.

Pelosi alegó que los legisladores demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio.

“No podemos designar a los managers (fiscales) sin antes conocer cómo será el proceso en el Senado”, explicó Pelosi. “Espero que sea pronto. Hasta ahora no hemos visto nada que nos parezca justo. Esperamos que sea justo. Y cuando lo veamos, enviaremos nuestros managers”.

La semana pasada, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazó una propuesta del líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, para llamar a varios testigos.

McConnell agregó que se está coordinando con la Casa Blanca y que "no soy un jurado imparcial".

Pelosi sostuvo que según McConnell, “es correcto que el presidente del jurado esté confabulado con los abogados del acusado. A nosotros no nos parece correcto”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sostuvo en declaraciones a la cadena ABC que Trump recibiría un “trato justo” en el Senado y que el anuncio de Pelosi era “una estratagema más, un nuevo cambio de las reglas”.

Schumer y Pelosi se aprestaban a reunirse en las próximas horas, dijo una persona al tanto de sus planes que habló bajo la condición de anonimato.

Ante la insistencia periodística sobre si enviaría las acusaciones al Senado, Pelosi dijo que “esa era nuestra intención”, pero se verá lo que decide la cámara alta.

“No vamos a entrar en esa discusión”, señaló Pelosi. “Hemos logrado lo que nos propusimos”.