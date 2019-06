Trump enardece a su público con 'el muro' en inicio de su campaña por la reelección

El mandatario Donald Trump arrancó este martes en Florida su campaña para reelegirse a la Presidencia de Estados Unidos llevando al centro de su discurso la construcción del muro en la frontera con México para detener el flujo de migrantes.

"Nuestra economía es una de las mejores que hemos tenido en la historia de nuestro país", afirmó al iniciar su rally en Orlando.

El actual mandatario de EU preguntó a los asistentes: "¿Imaginen un presidente demócrata y un Congreso demócrata en 2021? Usarían el poder de la ley para castigar a sus oponentes y la ley estaría para protegerlos".

Afirmó que los demócratas estarían cuidando a los inmigrantes ilegales y generando ahí una base electoral.

“ ¿Pueden imaginar a esas caravanas sin tener muros que los detengan?' Este país sería un desastre como no tienen idea"

"No podemos tener el muro porque los demócratas no lo permiten, pero el muro va. '¿Pueden imaginar a esas caravanas sin tener muros que los detengan?' Este país sería un desastre como no tienen idea", aseguró.

Trump enfatizó en que el muro sigue en pie: "cambié el diseño, es más grande, más fuerte, más hermoso y más barato, ya que no me autorizaron el dinero que queríamos".

"Ustedes votan y quieren entonces: la seguridad fronteriza", dictó.

El mandatario condenó la agenda demócratas de fronteras abiertas: "es la traición más grande la vida estadounidense. En la historia del país nunca se había visto algo así. Lo estamos deteniendo, y ahora tenemos la ayuda de México, a ver cómo resulta todo esto".

Declaró que la migración masiva ilegal implica que trabajadores con salarios bajos lleguen a competir contra estadounidenses, y que los niños en las escuelas están siendo amenazados por la Mara Salvatrucha, "una pandilla implacable".

"Esta migración masiva ilegal reduce el nivel de vida y nos quita los recursos públicos (...) Nuestras leyes migratorias son una vergüenza, y los demócratas podrían unirse a los republicanos para mejorarlas".

“ " Las ciudades santuario son un ataque contra las leyes americanas, sacrifican gente. Nadie que las apoye debe aspirar a la Presidencia de EU".

Trump dijo que EU debe ser "un santuario, pero para la gente que cumple con la ley, no para criminales y delincuentes".

El también candidato a la Presidencia de EU sostuvo que mientras "mantengamos este equipo (en el Gobierno), tenemos una tremenda oportunidad de ver un futuro tan brillante como nunca para los americanos".

Remarcó que el año 2016 fue un momento definitivo en la "historia de América".

"Pregúntenles a cualquiera de ellos", dijo al referirse a los medios de comunicación.

"Como dije, en un hermoso día el de mi inauguración, no solo pasamos el poder de un partido a otro, sino que se los devolvimos a ustedes, el pueblo de Estados Unidos".

El presidente del vecino país del norte se congratuló al decir son el número uno en la producción de energía a nivel mundial "gracias a lo que estamos haciendo justo ahora".

Sobre el tema de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses en 2016, dijo que el FBI le señaló a Obama que había existido una probable interferencia por parte de Rusia, pero "él no hizo nada porque creyó que Hillary Clinton iba a ganar".

"A los demócratas no les importa Rusia. Solo les importa hablar de mi familia, mis negocios, mis finanzas. Para nosotros lo único que importa son ustedes. Ellos tratan de quitarle valor a la más grandiosa elección en la historia del país y les quieren denegar el futuro que ustedes piden y que América merece, y que ahora América está consiguiendo", aseguró.

Acuerdos

Trump afirmó que están trabajando con México y Canadá y que habló también con le presidente de China. "¿Saben que pasó?" -preguntó- "Estamos caminando hacia un buen acuerdo, todo está bien ahí".

Comentó que cuando "las 'fake news' les digan que ustedes están pagando por culpa de China, en ese caso, les digo que estamos trayendo billones y billones de dólares de regreso (a EU)".

"Nos tomaron por tontos, y eso incluye a Obama y a Biden. Nos tomaron por tontos, 500 billones de dólares perdimos contra China", agregó.

Argumentó que ese monto de dinero fue perdido por las mismas personas que abrieron las fronteras y dejaron entrar a los traficantes para "devastar a las comunidades norteamericanas".

Al llegar a la mitad de su mitin, el político dijo que se dirigen hacia la victoria. "Tenemos esta gran decisión que tomar. Hoy digo que ya hemos hecho a América grandiosa otra vez, pero nuestra campaña ahora se llama Keep America great".

Eso es lo que hoy me convoca este día -dijo- para lanzar oficialmente ante ustedes mi campaña para mi segundo turno como presidente de EU.

"Nunca nunca jamás los decepcionaré".

Trump relató que desde su escritorio en la Oficina Oval solo piensa una cosa: "Cómo los americanos van a ganar-ganar-ganar hoy día. Estoy peleando por ustedes. No ha sido fácil, pero me encanta porque han habido pocos presidentes que han podido hacer lo que yo hago por todos ustedes y ha sido grandioso. Los amo".

En palabras del republicano, terminaron los días de robar los empleos, la riqueza y las ideas a Estados Unidos.

"En los ocho años antes de que tomase posesión, lanzamos 2 mil empleos manufactureros. Pero ahora hemos lanzado 16 mil empleos manufactureros al mes. Eso no sucede por casualidad", remarcó.

"No necesitas traer una varita mágica para traer los empleos de manufactura a EU".