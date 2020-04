Trump amenaza con suspender el trabajo en ambas cámaras de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó este miércoles con tratar de detener el trabajo en ambas cámaras del Congreso (una medida sin precedentes que probablemente plantearía un desafío constitucional) para que el mandatario pueda hacer designaciones directas para trabajos en el gobierno sin la aprobación del Senado.

"Si la Cámara no está de acuerdo con esa medida, ejerceré mi autoridad constitucional para suspender ambas cámaras del Congreso", dijo Trump este miércoles durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Y quizás nunca se haya hecho antes, nadie está seguro de si lo ha hecho, pero lo vamos a hacer".

Durante un suspensión, los presidentes pueden hacer nombramientos temporales sin la aprobación del Senado. Pero los mandatarios no pueden hacer designaciones cuando el Senado levanta sesiones durante unos pocos días.

No está claro si un presidente tiene la autoridad para obligar al Congreso a que levante la sesión, y Trump seguramente se enfrentará a una feroz oposición a cualquier movimiento de los legisladores en el Capitolio.

El historiador presidencial Michael Beschloss dijo en un tuit este miércoles: "Ningún presidente en la historia ha usado el poder constitucional para levantar el Congreso".

Sesiones proforma

Según la Constitución, el presidente tiene el poder de suspender el Congreso "hasta el momento en que lo considere apropiado" cuando haya un desacuerdo entre la Cámara y el Senado sobre cuándo levantar la sesión.

Pero el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck, señaló en un correo electrónico: "Tiene el poder de hacerlo si, y solo si, las cámaras no están de acuerdo con la fecha de clausura. Pero esto no pasa: es hasta el 3 de enero de 2021". Los recesos durante una sesión, como las vacaciones de agosto del Congreso, no cuentan como una suspensión, agregó.

Durante los descansos durante la sesión actual, el Senado y la Cámara han celebrado las llamadas sesiones proforma entre días.

Ambas partes han utilizado la táctica durante años para bloquear las citas de suspensión por parte del presidente. La Corte Suprema falló en 2014 contra una finalización de esas sesiones proforma por parte del presidente Barack Obama.

El portavoz de McConnell, Doug Andres, indicó en un correo electrónico que el líder mayoritario habló con Trump este miércoles y "compartió su frustración" por los retrasos en las confirmaciones.