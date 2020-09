Trump admite que minimizó a propósito la gravedad del COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al periodista Bob Woodward que minimizó intencionalmente la gravedad del coronavirus en los comentarios públicos para evitar provocar el pánico.

"Siempre quise minimizarlo (el virus), todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear un pánico", comentó Trump a Woodward -quien es autor y editor asociado de The Washington Post- el 19 de marzo en una serie de entrevistas para su libro de nombre Rage, que se publicará este mes. CNN publicó este miércoles grabaciones de audio de extractos de las conversaciones.

Trump le comentó a Woodward el 7 de febrero que el virus era muy peligroso y podría transmitirse por el aire, incluso cuando el presidente hizo comentarios públicos en desacuerdo con esas declaraciones.

"Atraviesa el aire, Bob, eso siempre es más duro que el tacto", le aseguró a Woodward. "El aire, simplemente respiras el aire y así es como pasa".

Trump también le dijo a Woodward que el virus era más mortal "que incluso su agotadora gripe".

El presidente dijo públicamente en febrero y principios de marzo que Estados Unidos tenía el virus bajo control. Trump lo comparó repetidamente con la gripe y dijo que podría desaparecer.

El mismo día que platicó con Woodward, Trump tuiteó elogios por el manejo de la pandemia por parte del presidente chino Xi Jinping.

El libro de Woodward informa que Trump fue advertido por el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien en una reunión del 28 de enero de que el virus "será la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrentará en su presidencia", según The Washington Post, que dijo que obtuvo una copia antes de la publicación.

"Esto va a ser lo más duro que enfrente", dijo O'Brien, según Woodward. Trump le dijo al periodista en mayo que no recordaba que le dijeran eso.

Trump restringió los viajes desde China poco después. "El riesgo de infección para los estadounidenses sigue siendo bajo", dijo su secretario de salud, Alex Azar, el 31 de enero.

El libro se basa en 18 entrevistas que Trump concedió a Woodward entre diciembre y julio, informó el Post. También se basa en conversaciones de antecedentes con funcionarios y otras fuentes.

La obra de Woodward llega mientras Trump sigue al demócrata Joe Biden en las encuestas, y las encuestas muestran que los estadounidenses están descontentos con el manejo del virus por parte del presidente. Trump ha tratado de echar la culpa de la pandemia, que ha matado a más de 189 mil estadounidenses, a Beijing, llamándola regularmente el "virus de China".

Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que Trump nunca mintió ni engañó al público. "Queremos mantener la calma del país, eso es lo que hacen los líderes", dijo McEnany a los periodistas en la Casa Blanca.

“El presidente nunca restó importancia al virus. Una vez más, el presidente se mostró tranquilo”, dijo McEnany. "Expresó calma, y ​​estaba tomando medidas tempranas y sus acciones reflejan lo tan en serio que se lo tomó".

Pero el propio Trump le dijo a Woodward, en una cinta, que "siempre quiso restarle importancia", y hay muchos ejemplos de cómo lo hizo.

Trump dijo el 26 de febrero que los casos en Estados Unidos bajarían a "casi cero". Dijo que al día siguiente el virus desaparecería "como un milagro". El 29 de febrero dijo que "todo está bajo control". El 9 de marzo, cuando los estadounidenses comenzaron a distanciarse socialmente para prevenir la infección, comparó favorablemente el virus con la gripe y dijo que "la vida y la economía continúan".

Woodward informa que el principal funcionario estadounidense de enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que el autor no identificó que la Casa Blanca tuviera un liderazgo "sin timón" y criticó a Trump.

"Su capacidad de atención es como un número negativo", dijo Fauci, según el relato del Post sobre el libro de Woodward. “Su único propósito es ser reelegido”.

Este miércoles, McEnany citó a Fauci elogiando a Trump por la respuesta del gobierno al virus. "Hay una letanía de elogios", dijo McEnany.

El libro dice que el exsecretario de Defensa de Trump James Mattis se refirió al presidente por no tener "brújula moral" y que no es apto para el cargo.

Según la versión del libro que tiene el Post, el exdirector de inteligencia Dan Coats le dijo a Mattis que, para Trump, “una mentira no es una mentira. Es solo lo que piensa ".

Trump también criticó a los principales líderes militares, según la versión del libro del Post.

“Sin mencionar que mis malditos generales son un montón de idiotas. Se preocupan más por sus alianzas que por los acuerdos comerciales”, dijo Trump a un asesor, según la cuenta del Post.

Trump ha estado bajo ataque durante una semana después de un informe de The Atlantic en donde dice que hizo comentarios despectivos sobre los marines estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial y cuestionó el valor del servicio militar. La Casa Blanca ha cuestionado partes de ese informe.