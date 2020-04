Tras 2 semanas de paro, inicia España regreso parcial al trabajo

MADRID.-Algunos sectores en España volvieron al trabajo, cuando el balance diario de muertes por el coronavirus mostró un retroceso, al registrar sólo 517 fallecimientos, según el Ministerio de Sanidad.

Luego de un paro de dos semanas, se reanudaron actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente en la construcción y la industria, pese a que sigue vigente el confinamiento para los 47 millones de españoles, mientras el gobierno pide mantener las medidas de distanciamiento social.

Ante el temor de un repunte en los contagios, el gobierno repartirá 10 millones de mascarillas en el transporte público, iniciativa que “ha ido bien vista” por los ciudadanos, afirmó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El reparto está “muy bien, porque algunas (personas) no van con mascarillas ni guantes. Les viene bien porque en las farmacias no venden, porque no hay. Algunas van sin protección y es un peligro para la gente”, dijo una madrileña en la estación de tren de Atocha.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, intenta reactivar una parte de la economía muy debilitada por el coronavirus, con 900 mil empleos perdidos desde mediados de marzo.

Ahora, con la pandemia en retroceso, Sánchez mantuvo su decisión de que la “hibernación económica” de la actividad no esencial sea excepcional, como lo estableció entre el 30 de marzo y el 9 de abril, y levantó la medida apoyándose en un comité de expertos.

Sin embargo, el ministro de Interior, Fernando Grande, advirtió que si las empresas no pueden garantizar la “salud pública de los trabajadores, la actividad no puede reiniciarse”. El vicepresidente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales, Íñigo Fernández de Mesa, admitió, por otra parte, que la mayoría de Pymes “no tienen material de protección contra el coronavirus”.

El metro de Madrid informó de un aumento de 34 por ciento en el número de pasajeros que hace una semana, pero es 86 por ciento menor al mismo lunes de hace un año.

España reportó un retroceso en su balance diario de fallecimientos, pero es el tercer país con más decesos por COVID-19, con 17 mil 489.