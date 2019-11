Con borrador original del T-MEC, trabajadores de EU estaban expuestos a perder sus empleos: Pelosi

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, comentó este lunes que los legisladores demócratas insisten en que los trabajadores estadounidenses necesitan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque que un TLCAN ‘roto’ podría tener un mejor lenguaje, pero no una aplicación real.

“El borrador original del nuevo acuerdo del TLCAN, aunque prometedor en cierto sentido, todavía deja a los trabajadores estadounidenses expuestos a perder sus empleos en México, ya que incluye disposiciones inaceptables, como bloquear los altos precios de los medicamentos recetados y no cumplir con estándares ambientales clave”, dijo Pelosi en un comunicado de prensa.

La líder demócrata agregó que el borrador del TLCAN 2.0 carecía de mecanismos concretos y efectivos de aplicación que son necesarios para garantizar que el acuerdo pueda ser algo más que una lista de promesas escritas en papel.

“El caucus (grupo) demócrata de la Cámara está unido, nuestra prioridad es lograr avances para las familias trabajadoras de Estados Unidos.

Basándose en una experiencia basada en valores, los demócratas de la Cámara, liderados por el presidente Richard Neal, han negociado con el Representante de Comercio Lighthizer sobre los cambios al borrador del T-MEC para abordar las preocupaciones de las familias trabajadoras de Estados Unidos”, apuntó Pelosi.

La presidenta de la Cámara de Representantes comentó que un acuerdo sustancialmente mejorado para los trabajadores está al alcance, “ahora necesitamos ver nuestro progreso escrito por el representante de comercio para una revisión final”, señaló.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador confirmó que el T-MEC es un tratado bueno para las tres naciones, por lo que ve conveniente su aprobación lo antes posible.

Asimismo, aseguró que México ha cumplido con todos los compromisos realizados para su ratificación y se enviará un comunicado esta semana a los congresistas, “en los mejores términos, no con ánimos injerencistas, a que no se posponga, que no se atrase la aprobación de este tratado comercial”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon informó que las comunicaciones y reuniones que el Gobierno de México ha mantenido con legisladores estadounidenses durante estos meses han sido exitosas.

A su vez, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri aseguró que ha sido un año de intenso diálogo y contacto con congresistas de Estados Unidos para transmitir la posición y disposición de México en forma constructiva y positiva para así lograr mejoras en el tratado para que sea equitativo y benéfico para los países involucrados.