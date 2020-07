Tiroteo en Carolina del Sur deja dos muertos

GREENVILLE.- Al menos dos personas murieron y ocho resultaron heridas el en un tiroteo en Carolina del Sur, informó la policía.

Dos agentes de Greenville se dieron cuenta de que algo ocurría en el club nocturno Lavish Lounge justo antes de las 2 de la madrugada, cuando vieron a una multitud que huía corriendo del edificio, explicó el jefe de policía del condado, Hobart Lewis.

Había “disparos dentro del edificio”, indicó en un primer comunicado el teniente Jimmy Bolt. “Todos los disparos ocurrieron en el interior”, añadió Lewis.

Hasta el momento no hay detenidos y los policías admitieron que “en realidad no tenemos a una persona que podamos identificar como presunto responsable”, y añadieron que las autoridades no estaban seguras de qué había provocado los disparos.

No se publicaron los nombres y estados de las víctimas, pero algunos fueron trasladados al hospital Prisma Health de Greenville.  Agencias