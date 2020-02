'The Strokes' presente en mitin de Bernie Sanders rumbo a la carrera presidencial demócrata

El grupo The Strokes se presentó esta noche en un mitin de Bernie Sanders en New Hampshire como parte de la carrera presidencial demócrata, previo a las primarias.

Las primarias de New Hampshire se llevarán a cabo el próximo martes.

De acuerdo con The Washington Post, después de que Sanders habló, se presentó la agrupación. "La banda posó para una foto con él antes de tocar ante 7 mil 500 personas. Comenzaron con una versión de 'Burning Down the House' de Talking Heads".

Además de Strokes, también estuvieron en el escenario Alexandria Ocasio-Cortez, Sunflower Bean, Cynthia Nixon.

El evento, que se llevó a cabo en el Whittemore Center Arena de la Universidad de New Hampshire, se anunció inicialmente como un 'Rally de Conciertos GOTV', pero luego se renombró, y se le agregó 'Bernie Beats Trump', refirió el medio.

Nevada celebra sus asambleas el 22 de febrero, y Carolina del Sur tiene una primaria el 29 de febrero.

The Strokes anunció el evento en su cuenta de Twitter el domingo.

La carrera presidencial demócrata tomó un nuevo rumbo un día antes de las primarias de New Hampshire, ya que una encuesta nacional de Estados Unidos mostró este lunes que Bernie Sanders superó a Joe Biden y Michael Bloomberg subió al tercer lugar.

En la primera encuesta nacional desde que las asambleas de Iowa terminaron con Sanders y Pete Buttigieg compitiendo por el primer puesto, el senador de Vermont tuvo un 25 por ciento de apoyo, encabezando la encuesta de la Universidad de Quinnipiac por primera vez. Fue seguido por Biden con un 17 por ciento y Bloomberg, exalcalde de Nueva York, superó a Warren con un 15 por ciento.

También revela que Sanders lidera las encuestas de New Hampshire antes de las primarias del martes.

La escalada de Bloomberg se produce luego de una campaña de más de 300 millones de dólares en publicidad en todo el país, incluidos los costos de marketing y TV en estados como California y Texas que votan en los concursos de nominación del Supermartes del próximo 3 de marzo.

Su fuerte presentación le da dos de las cuatro encuestas clasificatorias que necesitaría para participar en el debate democrático de Las Vegas en febrero el 19 de febrero.

Los candidatos deben mostrar el 10 por ciento en cuatro encuestas nacionales clasificadoras o el 12 por ciento en dos encuestas tomadas en Nevada o Carolina del Sur, que se llevarán a cabo el 18 de febrero. Bloomberg, quien entró a la carrera a finales de noviembre, anotó 10 por ciento en una encuesta nacional de Fox News en enero.

-Con información de Bloomberg y AP.