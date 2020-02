¿Testigos o no testigos? La pregunta que puede decidir el final del 'impeachment' de Trump

El juicio político del presidente Donald Trump entra este viernes a lo que podría ser su último día, ya que los senadores votarán sobre la propuesta de los demócratas para llamar a testigos.

Si la moción es rechazada, el Senado pasará entonces a decidir la votación final sobre los cargos por los cuales se acusa al presidente, proceso que podría realizarse este mismo viernes o el próximo sábado.

Trump fue señalado por la Cámara de Representantes por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Aquí te presentamos los sucesos más relevantes de la sesión de este viernes. Las horas se expresan en el tiempo del centro de México:

14:00 horas - Aún no hay fecha para el voto final

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, aseguró que todavía no hay acuerdo con el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, sobre cuándo se puede realizar la votación final sobre los cargos del 'impeachment' de Trump.

"No queremos apresurar esto, no queremos que se haga 'en lo oscurito'", mencionó a periodistas.

12:51 horas - Schieff cita reportaje del New York Times para llamar a testigos

El líder de los fiscales de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, argumentó que un artículo publicado este viernes en el New York Times fortalece la propuesta para llamar a testigos.

Pat Cipollone, uno de los integrantes del equipo legal de Trump, estuvo en una reunión en la Oficina Oval en la que se habló sobre Ucrania, esto de acuerdo con lo expuesto por John Bolton en su aún inédito libro.

"Hay un nuevo hecho que indica que el señor Cipollone estaba entre los que estaban al tanto (sobre la presión a Ucrania), otra razón más por la que deberíamos escuchar a los testigos", dijo Schiff.

El New York Times describe que el encuentro ocurrió en mayo y en el que supuestamente Trump habría pedido a Bolton facilitar una reunión entre Rudy Giuliani y Volodymyr Zelenskiy, en la que se discutirían las acusaciones que habían sido hechas contra el mandatario de EU.

"Los hechos saldrán a la luz, seguirán saliendo y la pregunta que tienen ante ustedes hoy es si estos saldrán a tiempo para que hagan un juicio completo e informado sobre la culpabilidad o inocencia del presidente".

12:16 horas - Murkowski se une al 'no'

La senadora republicana Lisa Murkowski dijo que votará en contra de llamar a testigos, lo que ha acabado casi con certeza con los esfuerzos de los fiscales demócratas de conseguir la presentación de nuevas pruebas en el juicio político de Trump.

Murkowski fue la última miembro republicana en descartar un voto a favor de escuchar a testigos como el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton.

Con el anuncio de Murkowski, se espera que esa opción no cuente con la mayoría necesaria, incluso si cuenta con el respaldo de los 47 demócratas e independientes, así como de los republicanos que anunciaron su apoyo, Mitt Romney y Susan Collins.

"Dada la naturaleza partidista de esta acusación desde el principio y en todo momento, he llegado a la conclusión de que no habrá un juicio justo en el Senado", dijo Murkowski. "No creo que la continuación de este proceso cambie nada. Es triste para mí admitir que, como institución, el Congreso ha fallado ”.