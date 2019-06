Guía para entender el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Irán acordó limitar su programa nuclear en 2015, sin embargo, amenazó con infringir el histórico acuerdo al sobrepasar el límite de las reservas de uranio de bajo grado a menos que Europa tome medidas para aliviar la presión de las duras sanciones de Estados Unidos.

Las sanciones han sido impuestas a Irán por países preocupados de que esté desarrollando una bomba atómica.

Irán respetó el año pasado las restricciones a pesar de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del acuerdo y volver a imponer las sanciones estadounidenses.

La tensión continúa aumentando en la región porque Trump culpa a Irán de dos ataques contra petroleros en el Golfo Pérsico.

Aquí una guía para entender el conflicto entre ambas naciones.

1. ¿Qué provocó las decisiones de Irán?

EU intensificó su presión económica sobre Irán a principios de mayo cuando dejó que expiraran las exenciones que permitían a ocho gobiernos comprar petróleo iraní. El objetivo de la administración Trump es reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán, que representan casi la mitad de las ventas del país al exterior. La economía de Irán ya entró en una recesión por las sanciones de EU, y el Fondo Monetario Internacional pronosticó una contracción de seis por ciento este año después de cuatro por ciento el año pasado. Esta desaceleración es una vergüenza para el presidente Hassan Rouhani, quien defendió el acuerdo nuclear como una forma de poner fin al aislamiento de Irán y reactivar su economía.

2. ¿Qué relación tiene el enriquecimiento de uranio y la economía?

Nada, directamente. Irán está impulsando el enriquecimiento para presionar a las partes europeas del acuerdo nuclear a actuar y aliviar los efectos de las sanciones de EU. Dichas partes, Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea, comparten el deseo de restringir las actividades nucleares de Irán y de hacerlo a través del diálogo. Además, Irán considera que las limitaciones de su programa nuclear restringen sus derechos soberanos, aunque siempre ha negado que pretende desarrollar un arma nuclear. Estaba dispuesto a aceptar las restricciones a cambio de un alivio de las sanciones, pero los iraníes se sintieron engañados cuando EU se retiró.

3. ¿Cómo evita EU que otros comercien con Irán?

Al igual que con otras campañas de sanciones, el apalancamiento de EU recae en el papel central que los bancos estadounidenses, y el dólar, desempeñan en la economía global. Cualquier país, compañía o banco que infrinja los términos de las sanciones de EU podría ver bloqueados sus activos en EU o perder la capacidad de transferir dinero a través de cuentas en dicho país. En esencia, el Gobierno de Trump ha apostado a que naciones, bancos y empresas de todo el mundo prefieren hacer negocios con EU que con Irán. En efecto, esta apuesta ha demostrado ser correcta, ya que las principales empresas europeas se han mantenido alejadas.

4. ¿Qué proponen hacer los países europeos al respecto?

Signatarios europeos idearon un mecanismo especial para facilitar el comercio con Irán, que evitaría un sistema financiero global que está en gran parte dominado por EU. La idea básicamente se reduce a usar un sistema de trueque en el que Irán acumularía créditos para sus exportaciones a Europa que luego podría utilizar para comprar bienes de las empresas europeas. Pero Instex, como se le conoce al vehículo, probablemente ofrecería solo un alivio limitado. Frustrado, Irán amenazó con exceder un límite en el acuerdo sobre las reservas de uranio de bajo grado el 27 de junio y elevar la pureza del enriquecimiento más allá del límite de 3.67 por ciento destinado a impedir que el Gobierno fabrique material apto para armas, a menos que Europa le otorgue un salvavidas económico.

5. ¿De qué maldad acusa EU a Irán?

La relación entre EU e Irán ya estaba en un punto bajo cuando las autoridades estadounidenses dijeron que Irán estaba detrás de dos ataques del 13 de junio contra los petroleros cerca de la entrada al Golfo, y luego publicaron un video que mostraba la participación de Teherán en la explosión de una mina que impactó a uno de los barcos. Irán negó su participación y, sumado a la confusión, el propietario del barco en el video refutó la afirmación de EU de que la explosión provino de una mina. Eso ocurrió después de que EU aceleró el despliegue de un portaaviones, envió bombarderos al Golfo Pérsico y retiró a algunos diplomáticos de Irak en mayo después de indicar que la inteligencia mostraba una amenaza creciente hacia las fuerzas estadounidenses o el transporte comercial de Irán o fuerzas aliadas. Los saudíes también han culpado a Irán de ataques con drones a dos estaciones de bombeo saudíes a lo largo de un oleoducto que atraviesa el país.

6. ¿Qué está en juego en el conflicto?

La estabilidad del Medio Oriente. Funcionarios europeos con frecuencia mencionan su incapacidad para impedir que el Gobierno del presidente estadounidense George W. Bush comenzara la guerra de Irak en 2003 como una razón clave para tratar de salvar el acuerdo con Irán. EU e Irán aún están lejos de declararse una guerra mutua. Los líderes de ambas naciones dicen que no quieren una guerra, pero Trump advirtió que si Irán "quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán". El comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán dijo que su país no está buscando una guerra pero que no teme una confrontación.