Taiwán afirma que en diciembre alertó de 7 casos parecidos a SARS

GINEBRA.- La influencia de China en la Organización Mundial de la Salud (OMS), denunciada por la Casa Blanca, vuelve a estar en el centro de la escena en plena pandemia.

Autoridades sanitarias de Taiwán, enfrentadas a Beijing, aseguran que alertaron a la institución sanitaria sobre el coronavirus en diciembre, antes de que fuera informado el brote. El organismo lo negó.

Los Centros para el Control de Enfermedades taiwaneses sostuvieron que se enteraron que existían “al menos siete casos de neumonía atípica” en Wuhan. Esa expresión, indicaron, era la que China había utilizado durante la epidemia de SARS en 2003, similar al COVID-19.

La investigación continuó, y según Taiwán, enviaron el 31 de diciembre un correo al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS dando cuenta de la enfermedad.

En la misiva, sostienen, se especificó que los pacientes eran aislados. También se insinuó la posibilidad de que existiera un contagio persona a persona. Además, se mencionó el riesgo que por el inminente Año Nuevo chino, para el que millones de personas se movilizan.

El gobierno taiwanés sostuvo que no recibió más que una respuesta formal. Además, acusó al titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de discriminar políticamente al territorio, no reconocido por China como independiente. Por la presión de Beijing, Taiwán no integra la institución sanitaria ni otros organismos multilaterales.

En tanto, el coronavirus sigue expandiéndose por el mundo. La Universidad Johns Hopkins reporta un millón 970 mil 879 personas contagiadas, 125 mil 678 muertos y 3 millones 81 mil 620 curados.

En Francia, uno de los países más afectados, el coronavirus ha dejado al menos 15 mil 729 muertos desde principios de marzo, de los cuales 5 mil 470 estaban en residencias para ancianos con atención médica, según el director general de Salud. Mientras en Italia, España y Austria se han relajado un poco el confinamiento social.