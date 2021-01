Singapur tuvo éxito contra el COVID, ¿por qué otras naciones no lo pueden replicar?

OPINIÓN Bloomberg OPINIÓN

A comienzos de 2021, Singapur parece un resorte en espiral donde el crecimiento solo espera ser desatado. Las reservaciones de última hora para cenar son una vez más casi imposibles de asegurar y los innumerables centros comerciales que salpican el mapa están animados los fines de semana. La Central Expressway, una arteria central que corre hacia el norte desde el centro, es nuevamente propensa a la congestión. Los niños, afortunadamente, están en la escuela.

El gobierno proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará entre un cuatro y un seis por ciento este año, en comparación con una contracción en 2020 que puede llegar a un 6.5 por ciento, la peor de la historia. Esta perspectiva más brillante y una flexibilización cautelosa de las restricciones reflejan el éxito de Singapur en la contención de las infecciones por COVID-19 y hace que el lugar se vea genial en relación con Estados Unidos y Europa, donde la enfermedad se está propagando de nuevo rápidamente. Incluso Japón y Corea del Sur, generalmente elogiados por su manejo, están luchando con nuevos brotes.

Pero por más reales que sean los logros de Singapur en la lucha contra el coronavirus, se basan en un modelo que no se exporta fácilmente. Sus resultados se ven facilitados por un grado de influencia estatal que a otros países les puede resultar incómodo. Por supuesto, no hay muchos lugares en los que hubiera preferido estar durante esta pandemia. Aún así, me parece dudoso que el enfoque de Singapur pueda funcionar más allá de sus fronteras. En numerosos casos, las constituciones no dan fácilmente a los gobiernos nacionales la capacidad de hacer lo que se ha logrado aquí.

La semana pasada, el país entró en la fase tres de su reapertura. El gobierno ahora permite reuniones sociales de ocho personas, en vez de cinco. El tamaño de las congregaciones en los servicios religiosos se ha ampliado, sujeto a estrictas regulaciones, y las autoridades están tratando de que sea menos oneroso para los trabajadores estar en sus oficinas.

Si esto suena envidiable, considere la cantidad de cumplimiento que se requirió para llegar aquí. Es obligatorio ingresar a cualquier establecimiento usando su código QR, preferiblemente con una aplicación del gobierno en su teléfono inteligente, aunque tomar una foto también funciona. Además, debe someterse a un control de temperatura y mantener su cubrebocas puesto. La primera infracción por no usar un cubrebocas es una multa de 225 dólares; las segundas transgresiones reciben una multa de mil dólares. Las reincidencias invitan al enjuiciamiento y, para los extranjeros, a la revocación de los permisos de trabajo. Para aquellos que no tienen un teléfono inteligente o que prefieren no usar la aplicación, el gobierno está lanzando un token que se les insta a llevar cuando salgan de casa. Se espera que incluso los niños mayores de siete años cumplan.

Los funcionarios vincularon esta etapa de reapertura a una adopción más amplia de la aplicación y los tokens TraceTogether. A mediados de diciembre, aproximadamente el 65 por ciento de la población los usaba. "Por favor, comprenda que incluso cuando entramos en la fase tres, la batalla está lejos de estar ganada", dijo el primer ministro Lee Hsien Loong en un discurso el mes pasado. "El virus del COVID-19 no ha sido erradicado".

La eficacia del enfoque de Singapur radica en su combinación de sutileza y omnipresencia. Incluso los taxis tienen códigos de barras para escanear. El uso de cubrebocas se ha convertido en algo tan rutinario que es fácil olvidarlos al salir de casa. (No importa, la mayoría de los taxistas tienen un suministro listo para compartir). Me horrorizó saber que, a pesar del reciente brote en los suburbios del norte de Sydney, el uso de cubrebocas recién se hizo obligatorio, a partir del lunes. En Francia, los centros turísticos de invierno han demandado al gobierno para mantener los teleféricos en funcionamiento durante las vacaciones, y más de un millón de personas por día pasan por los aeropuertos de Estados Unidos en la semana previa a Navidad. Mis amigos de Singapur sacuden la cabeza con asombro. Todo les parece un autogol, y tienen razón.

Hay poca inquietud por la aplicación de estas precauciones. Incluso la oposición política, que logró avances en las elecciones de julio, se abstuvo de atacar directamente el manejo del COVID-19 del gobierno. Las reuniones públicas están estrictamente controladas, descartando el tipo de protestas por las restricciones sociales y económicas que se apoderaron de Estados Unidos el verano pasado. Los embajadores de distancia segura (SDA, por sus siglas en inglés), civiles que se aseguran de que los peatones y los compradores no se acerquen demasiado entre sí, eran una presencia omnipresente y contundente cuando el confinamiento comenzó a disminuir en junio. Un buen número eran empleados sin licencia de empresas respaldadas por el estado como Singapore Airlines.

El último contacto que tuve con un SDA (todo y todos en Singapur tienen un acrónimo) fue para pedir indicaciones para llegar a una fila de taxis en un centro comercial. Era amable, conocedora y parecía casi aliviada de que alguien se le acercara. A unos metros de distancia, dos empleados de aspecto aburrido estaban sentados en un escritorio cerca de la entrada, monitoreando las pantallas de los teléfonos inteligentes de las personas para asegurarse de que se habían "registrado". El dúo miró hacia arriba de vez en cuando para echar un vistazo a la máquina de detección de temperatura. Lo que alguna vez fue excepcional se ha vuelto mundano. Ese podría ser su genio. Cuando me registré en Toast Box, una popular cadena de cafés locales, nadie me presionó para que escaneara con mi teléfono. Su suposición era que lo haría por mi propia voluntad, y tenían razón.

La primacía del Estado va mucho más allá de que el presupuesto sea deficitario o superávit, o que los impuestos suban o bajen. Singapur no descubrió de repente un gran gobierno durante esta pandemia. Desde las empresas vinculadas al Estado que impulsaron el rápido desarrollo de las últimas seis décadas hasta los supermercados administrados por sindicatos alineados con el gobierno, el activismo del sector público es una de las cualidades definitorias de Singapur. Este tipo de maquinaria podría desplegarse eficazmente una vez que se produjera la pandemia. Varios paquetes de estímulo fiscal destinados a poner un alto a la recesión también han influido en esta resiliencia.

Sin embargo, Singapur solo puede controlar hasta cierto punto. El año excelente proyectado para la economía dependerá al menos en la misma medida de lo que suceda más allá de sus fronteras. Una recuperación en el resto del mundo, facilitada por la distribución masiva de vacunas, será clave. Los pronósticos de crecimiento asiático también se han basado en la noción de que Joe Biden buscará un enfoque menos abiertamente confrontativo para tratar con China cuando ingrese a la Casa Blanca. Como centro vital de carga, dinero y talento, las fortunas de Singapur están ligadas a este panorama global más amplio. Hasta que la gente pueda entrar y salir libremente (las restricciones fronterizas siguen estrictas), el crecimiento será mediocre.

Reducir la propagación de COVID-19 es un requisito necesario pero no suficiente para el crecimiento económico. La república ha hecho algunos trabajos difíciles. La recompensa, en caso de que llegue, llegará no demasiado pronto. Por mucho que desee ese resultado en otras partes del mundo, este requiere un gran cambio psicológico. Pero tome uno o dos años más de caos en la atención médica en Londres, Nueva York o Sydney, y las actitudes sobre los límites de la responsabilidad estatal y el dominio de la libertad individual podrían cambiar.

