No te sientas culpable: debes tomarte unas vacaciones en medio de la pandemia y estas son las razones

Es difícil saber si es aceptable tomar vacaciones en medio de una pandemia que ha causado el despido de muchas personas a nivel global.

¿A dónde vas? ¿Tu trabajo estará allí cuando regreses?

Encuestamos a docenas de gerentes y dueños de negocios. Su consejo es claro: a menos que acabes de regresar de una licencia, tómate tus días de vacaciones.

"Es extremadamente importante” dice Tiffany Glenn, vicepresidenta de recursos humanos en proveedor de servicios de nómina y recursos humanos ADP. “Recursos Humanos debería estar aconsejando tiempo fuera, incluso si no visitarás un destino “.

¿Por qué deberías tomarte unas vacaciones? Una palabra: agotamiento. Eso plantea una amenaza mucho mayor para tu equipo y su carrera que tomarse un tiempo libre.

Has estado en una "situación muy estresante e intensa durante meses, tratando de gestionar una vida laboral nueva y desafiante", dice Andrew Roderick, director ejecutivo de Costo de Reparación de Crédito. Si bien es posible que haya tenido descansos, "no he tenido un descanso de todo lo que está sucediendo “, entonces toma uno.

Es "definitivamente tu derecho", agrega Nora Jenkins Townson, directora de Bright and Early, una consultora de recursos humanos.

¿Cómo debo pedir tiempo libre? Usa la conversación como un oportunidad de demostrar tu compromiso. "Buena planeación, comunicación y coordinación antes y después de las vacaciones refuerza tu profesionalismo y dedicación ", dice Elaine Varelas, socio gerente de la firma de consultoría de liderazgo Keystone Socios.

Aborde los posibles problemas de antemano, dice Adam Selita, CEO de Debt Relief. Pregúntate cómo afectará el tiempo libre a tu equipo; avisa con al menos cuatro semanas de anticipación y comunícate con gerentes sobre el tiempo.

Por último, elige un enlace de emergencia. "Elija un compañero de trabajo cuyo juicio en el que confía, y pídale que se comunique con usted durante sus vacaciones solo si ocurre una verdadera emergencia", dice Rachel Cooke, presentador del podcast Modern Mentor.

¿Qué tengo que hacer? Tu objetivo es liberar tu mente de la pandemia, del teletrabajo, de la fiebre de cabina, las noticias y su aislamiento. Además de reavivar un viejo pasatiempo, piensa en:

* Viajes seguros. Camping socialmente distanciados: alquila una casa rodante o camioneta.

* Turismo local. Paseos por la ciudad; caminatas, buscar lugares para nadar.

"Uno de mis informes directos decía que ella no iba a ir usar sus vacaciones, ya que no tenía ningún plan ", dice Kerry Wekelo, CEO de la firma de servicios financieros Actualize Consulting. “Yo le sugerí que tomara algunos fines de semana largos y que hiciera exploraciones. Vivimos en Virginia, y muchas lugares son hermosos."

"Haga un inventario de lo que siente en su nuevo mundo laboral", dice Kyle Nakatsuji, CEO de la empresa de seguros Clearcover.

Pregúntese: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿Qué necesito para centrarme en eso que no hice antes? ¿Cómo debo administrar mi tiempo?

Las vacaciones son fundamentales para ver trabajar ojos frescos, incluso si solo estás en tu sofá.