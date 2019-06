Sí al diálogo con Irán, pero EU va por acabar con régimen islámico: Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en Suiza que el gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a conversar con Irán “sin condiciones previas”, pero agregó que Estados Unidos seguirá con su presión contra la República Islámica.

“Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con ellos. Pero el esfuerzo estadounidense, tendiente a frenar radicalmente las actividades nefastas de la República Islámica y de su fuerza revolucionaria va a continuar”, agregó Pompeo en Bellinzona, Suiza.

Dijo que las dificultades económicas de Irán “no están causadas por las sanciones, sino por 40 años de un régimen islámico que no cuida de su pueblo y que, en lugar de ello, usa sus recursos para destruir vidas, para apoyar a Hezbolá o para luchar en Siria, donde su apoyo al régimen ha causado seis millones de desplazados”.

Pompeo agradeció a Suiza, que sirve como “poder protector” para Estados Unidos en Irán, por cuidar a los estadounidenses detenidos allí.

Funcionarios de Trump considerarían positivo cualquier movimiento para liberar a al menos cinco estadounidenses y al menos a dos residentes permanentes de Estados Unidos, encarcelados en Irán.

Pompeo se negó a comentar si había hecho una solicitud específica a los suizos sobre los detenidos. Pero dijo que la liberación de estadounidenses injustamente encarcelados es una prioridad de su gobierno.

El canciller suizo Cassis, cuyo país ha sido un intermediario entre Estados Unidos e Irán no ocultó su nerviosismo por la tensiones entre los dos países. “La situación es muy tensa y somos conscientes de estas tensiones. Suiza, por supuesto, desea que no haya una escalada, no una escalada a la violencia con Irán”, dijo. “Ambas partes ahora están aumentando la presión y esto es una preocupación para nosotros”.

En los últimos días, Trump bajó el tono y dijo que estaba dispuesto a hablar con los dirigentes iraníes.

Su homólogo iraní, Hasan Rohani afirmó que las negociaciones con Estados Unidos podrían llevarse a cabo sólo si había “respeto” de parte de Washington.

Rouhani sugirió el sábado que Irán podría estar dispuesto a sostener conversaciones si Estados Unidos muestra respeto y sigue las normas internacionales, “pero Teherán no será presionado para negociar”, informó la agencia de noticias Fars.

Maniobras militares cerca de Irán

Un bombardero B-52 y un portaaviones de Estados Unidos realizaron un ejercicio en el mar Arábico, en medio de tensiones con Irán, informó ayer el ejército estadounidense.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo en un comunicado que en el ejercicio los F/A-18 Super Hornets, los helicópteros MH 60 Sea Hawk y E-2D Growlers del portaaviones USS Abraham Lincoln vuelan con el bombardero B-52.

La Fuerza Aérea dijo que el avión también “simuló operaciones de ataque” durante el ejercicio que se llevó a cabo el sábado.

La Casa Blanca envió al Lincoln y su fuerza de ataque al Medio Oriente en mayo debido a una amenaza iraní que no especificó.

Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán hace un año y, desde entonces, las relaciones se han tensado ya que Estados Unidos impone sanciones.