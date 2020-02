Shanghái y Beijing son ahora las 'ciudades fantasma' más grandes del mundo

Shanghái se unió a Beijing nuevamente en el trabajo el lunes, pero las megaciudades que gobiernan la segunda economía más grande del mundo permanecieron inquietantemente silenciosas, ya que muchas personas 'se conectaron' desde sus hogares para evitar agravar el brote de coronavirus.

Algunos trabajadores atravesaron las calles desiertas para llegar a oficinas vacías mientras el gobierno local había decretado extender el descanso del Año Nuevo Lunar a 17 días. En Shanghái, como Beijing una semana antes, muchos trabajadores se quedaron en casa para evitar contraer la enfermedad, dejando grandes redes de infraestructura en su mayoría inactivas.

Los centros comerciales alrededor del distrito comercial Nanjing West Road de Shanghai estaban abiertos, pero vieron pocos compradores y el bullicioso distrito financiero de Lujiazui estaba casi vacío. Los escritorios delanteros de algunos edificios de apartamentos estaban llenos de víveres y pedidos de alimentos, ya que muchos de los más de 20 millones de residentes de la ciudad ordenaron entregas en lugar de aventurarse en una comunidad que tiene casi 300 casos confirmados del mortal virus.

Algunas órdenes de valores financieros también se ralentizaron, con pocas personas en el lugar para manejarlos.

"Todo está bien, excepto que no puedes hacer ningún pedido cuando trabajas desde casa", dijo He Qi, gerente de cartera de Huatai-PineBridge Fund Management. "Tenemos algunos gerentes de cartera que se turnan para trabajar desde la oficina. Está bien si no planeas hacer grandes ajustes a tu cartera a corto plazo, pero si lo haces, es hora de molestar a los ministros en servicio".

La situación se mantuvo prácticamente igual en Beijing, donde las vacaciones habían terminado una semana antes. El área de compras generalmente llena de gente de Sanlitun estaba tan vacía el lunes por la mañana que un padre y su hijo patearon una pelota de futbol alrededor del centro comercial Taikoo Li. Llevaban máscaras, como casi todos los demás.

Las empresas chinas están participando en uno de los experimentos más grandes de trabajo desde el hogar , ya que el país intenta mantener su economía en movimiento incluso cuando los casos de virus continúan aumentando. Más de mil personas han muerto por la cepa descubierta por primera vez en humanos en diciembre en la provincia central china de Hubei, con más de 40 mil casos confirmados en todo el mundo.

Hubei, una potencia industrial con una economía del tamaño de Suecia, permaneció cerrada por tercera semana, lo que subraya la amenaza del brote para el crecimiento a nivel nacional. El nuevo coronavirus podría haber infectado al menos a 500 mil personas en la capital provincial de Wuhan, según un modelo matemático preliminar de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, que sugirió que el brote podría alcanzar su punto máximo a finales de este mes.

El presidente chino, Xi Jinping, también apareció en las calles de Beijing, visitando el distrito de Chaoyang de la capital para inspeccionar los esfuerzos de control de virus. El líder del Partido Comunista llevaba una máscara y le revisaron la temperatura.

Al igual que muchos lugares en todo el país, los representantes de los comités vecinales locales en la capital iban de puerta en puerta, pidiendo a los residentes que informaran diariamente sobre sus temperaturas escaneando códigos QR que los dirigen a los grupos de WeChat. Los carteles de propaganda prometen movilizar el poder de las "masas" para superar el brote. Las barras han sido cerradas o vacías en gran medida por las tardes.

El domingo, el nuevo Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing, de 80 mil millones de yuanes (11 mil 500 millones de dólares), estaba en gran parte vacío, sus cinturones de equipaje listos para recibir un solo vuelo entrante al extranjero. El estacionamiento estaba vacío, al igual que la estación de peaje que conducía a su entrada.

Grupos de inspectores de salud revisaron su temperatura a los pasajeros que ingresaban con máscaras, gafas y redes para el cabello. Los viajeros recibieron instrucciones de no caminar sin máscaras.

Aún así, algunos aspectos de la vida normal continuaron en Beijing, que ha confirmado casi 340 casos de coronavirus. Las entregas de alimentos y comestibles se estaban ejecutando.

Houhai, un lago y lugar turístico popular en el centro de Beijing, vio a pocos de sus visitantes habituales el domingo. Algunos residentes locales estaban afuera, haciendo flexiones, dando paseos por la tarde y nadando en zonas de agua no congeladas.

El gobierno municipal de Shanghái dijo el lunes que alrededor del 80 por ciento de las compañías locales de software y servicios de información reanudaron sus operaciones el lunes, aunque el 70 por ciento de sus empleados trabajaban desde sus hogares. Más del 80 por ciento de los fabricantes en la ciudad estaban dispuestos a reiniciar la producción, dijo el funcionario de Shanghai Zhang Ying en una sesión informativa, citando datos de la encuesta.

Hui Qu, de 63 años, fue a trabajar en Shanghái Tobacco Group el lunes con lo que dijo que era solo el 1 por ciento de sus colegas. Para los pocos que se presentaron, era lo de siempre.

"Viajé en bicicleta para evitar el transporte público, y las personas en la calle son aproximadamente un tercio del nivel normal", dijo Hui. "Es un poco agotador trabajar el primer día, pero no estoy nervioso en absoluto".

Con asistencia de Sharon Chen ,Charlie Zhu ,Allen Wan yJessica Zhou*