¿Será posible que Puerto Rico tenga 4 gobernadores en solo una semana?

Ni medio día después de que Puerto Rico obtuviera su tercer gobernador en menos de una semana, los líderes del partido gobernante están maniobrando para nombrar uno nuevo. Pero la No. 3 puede no ceder el cargo fácilmente a la No. 4.

El exgobernador Ricardo Rosselló se vio obligado a renunciar el viernes después de protestas callejeras masivas por mensajes de texto filtrados en los que despreciaba a los puertorriqueños comunes. Entonces, su sucesor elegido, Pedro Pierluisi, fue destituido por la Corte Suprema de la isla porque el Senado local no actuó en su confirmación. Y luego la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la siguiente en la línea de sucesión, se posesionó como gobernadora legítima.

Vázquez, quien no sabe si quiere el trabajo y se enfrenta a una investigación de ética, está bajo presión para desistir por parte de las facciones dominantes de su propio Partido Nuevo Progresista. Aparentemente, los líderes han estado trabajando desde al menos el fin de semana para posicionar a la representante sin voto de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, Jenniffer González, en el cargo.

"No he encontrado a nadie que apoye a Wanda Vázquez como gobernadora", asegura José Enrique "Quiquito" Meléndez, un representante del partido gobernante en la cámara baja de la legislatura de Puerto Rico. "Apoyan a Jenniffer González como secretaria de Estado, que luego se convertiría en gobernadora cuando Vázquez renuncie".

En declaraciones a periodistas en San Juan el jueves, la propia González reconoció que había sido reclutada por líderes del partido gobernante tanto en el Senado local como en la Cámara de Representantes, como lo que llamó una candidata "consensuada" para dirigir la isla hasta las elecciones de 2020. Dice que podría restaurar la credibilidad en Washington, donde la isla depende del gobierno federal para la ayuda de recuperación de huracanes, entre otras cosas.

González asegura que la idea de intervenir surgió cuando no estaba del todo claro si Vázquez aceptaría la gobernación. González dijo que personalmente llamó a Vázquez el domingo y le dijo que prestara juramento, y le aseguró que estaría dispuesta a intervenir si fuera necesario. En ese momento, Pierluisi todavía estaba ocupando la mansión del gobernador, pero su juramentación ya había sido criticada por eruditos constitucionales.

Una demanda presentada por el Senado de la isla y su poderoso líder, Thomas Rivera Schatz, obligó a Pierluisi a salir el miércoles.

Para que González se convierta en gobernadora, Vázquez tendría que nombrarla para el puesto número 2: la Secretaría de Estado. González tendría que ser confirmada por ambas cámaras de la legislatura; entonces, Vázquez tendría que renunciar.

"Esa es una decisión que la gobernadora Vázquez tiene que tomar, una decisión que ambas cámaras de la legislatura tienen que tomar, esas son las entidades políticas que nos representan", dijo González. "En mi caso, me estoy poniendo disponible".

En una entrevista de radio el jueves por la mañana con WKAQ 580, se le preguntó a Vázquez repetidamente sobre informes de que había llegado a un acuerdo secreto para ceder la gobernación a González. Insistió en que no había tal acuerdo y negó que planeara allanar el camino de González a la oficina más alta del territorio.

"Asumí la responsabilidad que me impuso la Constitución", dijo. "Ese es mi norte".

El entrevistador Rubén Sánchez advirtió que Rivera Schatz podría hacerle la vida difícil. Con un gabinete desierto a raíz del escándalo de la administración de Rosselló, una administración de Vázquez dependería de la confirmación legislativa solo para el personal de las diversas secretarías.

"Me voy a concentrar en mi trabajo", respondió ella. "Dejaremos espacio para el diálogo".