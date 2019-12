Senadores republicanos apuntan hacia la absolución de Trump con un breve juicio político

Los republicanos del Senado dicen que hay un primer consenso en sus filas para un breve juicio político que podría ver la votación de la cámara alta liderada por el Partido Repúblicano sobre una probable absolución del presidente Donald Trump sin escuchar a ningún testigo.

El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, dijo que un número creciente de los 53 miembros republicanos del Senado quieren simplemente dejar que los demócratas de la Cámara hagan su caso para destituir al presidente y luego escuchar una refutación del equipo de Trump antes de votar inmediatamente sobre los artículos de la destitución.

"Creo que la gente está empezando a darse cuenta de que podría ser un proceso bastante desordenado e improductivo", dijo Johnson, quien hace unos días dijo que pensaba que los testigos deberían ser llevados a los procedimientos. Johnson dijo que "generalmente es hacia donde se dirige la gente".

La Cámara está lista para votar la próxima semana sobre la adopción de dos artículos de juicio político: abuso de poder y obstrucción al Congreso, lo que desencadenará un juicio en el Senado que comenzará en algún momento a principios o mediados de enero. La Casa Blanca ha indicado que al presidente le gustaría que se llamara a varios testigos, incluido el denunciante que ayudó a provocar la investigación de juicio político sobre las acusaciones de que Trump presionó indebidamente al presidente de Ucrania para investigar al candidato demócrata a la presidencia Joe Biden y su hijo.

La Casa Blanca quisiera tener "muchos testigos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, el martes en Fox News.

Pero el senador John Cornyn de Texas dijo que su consejo para la Casa Blanca sería: "si tiene los votos, votemos".

El presidente de la Judicatura del Senado, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un aliado cercano de Trump, también ha estado advirtiendo sobre la posibilidad de tener muchos testigos.

"No estoy en ese campamento", dijo. “Lo que sea que usen para aprobar los artículos debería ser el registro de prueba. De esa manera no necesitamos reinventar la rueda ".

La opinión de McConnell

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no ha señalado lo rápido que quiere avanzar con el juicio político. Sin embargo, el martes dijo que una mayoría en el Senado podría finalizar el juicio después de escuchar argumentos de ambas partes y sin el testimonio de testigos si "han escuchado lo suficiente y creen que saben lo que sucederá", dijo.

Aunque se necesitaría una mayoría de dos tercios para condenar al presidente, solo se necesitan 51 votos para decidir sobre testigos o pasar directamente a una votación sobre los cargos. Todavía no está claro que McConnell tendría 51 votos para bloquear a los testigos que podrían ser llamados por los administradores de la acusación de la Cámara, o si 51 republicanos respaldarían el llamado de Trump para traer a los Bidens y al denunciante.

Si solo cuatro republicanos del Senado deciden que quieren escuchar a testigos, como el jefe de Gabinete interino Mick Mulvaney, el abogado de Trump Rudy Giuliani o el Secretario de Estado Michael Pompeo, podrían unirse a cada demócrata del Senado para llamarlos a declarar.

Un incentivo para concluir el juicio rápidamente es que, si bien el Senado está ocupado con la destitución, otros asuntos quedarán en el camino, incluida la aprobación de un acuerdo comercial que Trump quiere que se termine.

La senadora Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental, dijo que la situación sigue siendo "fluida" y que los senadores no decidirán si se debe llamar a testigos hasta que ambas partes presenten inicialmente sus casos. Dijo que todavía está tratando de mantener una mente abierta, pero que lo que ve como un proceso de destitución partidista en House no ayudó, dijo. Capito agregó que todavía no ha visto nada que merezca la destitución y la destitución, algo que ningún republicano en ninguna de las cámaras ha respaldado todavía.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, instó el martes a los republicanos del Senado, que tienen una ventaja de 53-47 en la cámara, a mantener sus mentes abiertas.

"La gravedad de estos cargos y nuestro deber jurado de defender y defender la Constitución exigen que todos los senadores se pongan de fiesta y examinen las pruebas descubiertas por la Cámara sin prejuicios, sin partidismo", dijo Schumer a los periodistas después de una reunión de todos los demócratas del Senado.

Audiencia de la casa

El Comité Judicial de la Cámara comenzará el miércoles por la noche considerando una resolución que contiene los dos artículos de juicio político, el primer paso para trasladarlo al piso de la Cámara, donde los demócratas tienen una mayoría.

El senador republicano Roy Blunt dijo que cree que quedará claro después de que cada parte tenga unas semanas para presentar su caso si el Senado quiere escuchar algo más. Dijo que se debe considerar si cualquier evidencia adicional podría afectar el resultado del juicio en lugar de solo prolongarlo para obtener puntos políticos.

"En ese momento no creo que sean solo republicanos", dijo Blunt, de Missouri. "Creo que los demócratas en realidad tienen más razones para tratar de sacar esto del camino".

Cinco demócratas del Senado se postulan para la nominación presidencial de su partido y el primer concurso de nominaciones es el 3 de febrero.

El senador Bill Cassidy dijo que los demócratas de la Cámara reduciendo su caso de juicio político a solo dos artículos y sin incluir un cargo específico de soborno sugiere que también tiene sentido reducir el enfoque del juicio, quizás solo a los testigos que ya testificaron en la Cámara.

El republicano de Luisiana dijo que está concentrado en cuáles son los cargos y aún no ve cómo tiene sentido llamar a los Bidens.

Hunter Biden está ganando dinero con una compañía de gas de Ucrania "no pasa la prueba de olor, pero no estoy seguro de que se trate de la obstrucción del Congreso", dijo.

La senadora Joni Ernst de Iowa, una republicana que enfrentará a los votantes en 2020, dijo que muchos de sus electores del estado de Hawkeye ven un juicio como "una pérdida de tiempo" y no ve nada de lo que Trump hizo que fuera impecable.

"Creo que a todos nos gustaría ver el juicio de juicio político concluido", dijo.

-Con asistencia de Jordan Fabian*