Senado de EU se prepara para dos días más de debate sobre juicio político a Trump

Falta poco para un momento trascendental en Washington, mientras el Senado escucha los argumentos de cierre este lunes en el juicio político de destitución del presidente Donald Trump, pues se celebrarán dos días de debate antes de votar por una absolución casi garantizada.

En el medio, los caucus demócratas en Iowa darán el primer paso este lunes por la noche para elegir al candidato que se postulará contra Trump en noviembre. Y el martes por la noche, el presidente entregará el discurso anual del Estado de la Unión al Congreso.

El camino de Trump hacia una rápida absolución se cerró cuando los senadores republicanos votaron el viernes para rechazar los esfuerzos de los demócratas por llamar a nuevos testigos.

Una votación para absolver a Trump sobre los dos artículos de juicio político aprobados por la Cámara de Representantes, alegando abuso de poder y obstrucción al Congreso, está programada para el miércoles por la tarde.

Con 67 votos necesarios para condenar al presidente, se espera que Trump sea absuelto fácilmente, incluso después de que algunos senadores republicanos permitieron que cometiera un error en su relación con Ucrania.

El senador Lamar Alexander comentó que Trump cruzó la línea al retener la ayuda estadounidense a la nación como una forma de "alentar" una investigación de Ucrania sobre el exvicepresidente y rival político Joe Biden, pero Alexander consideró que los votantes, no los senadores, deberían decidir qué hacer al respecto.

'Manera incorrecta'

"Voy a votar por la absolución. Estoy muy preocupado de cualquier acción que podamos tomar que establezca un juicio perpetuo", dijo a NBC el domingo el republicano de Tennessee que se retira este año. En CNN, el senador Joni Ernst de Iowa declaró que las interacciones de Trump con Ucrania se hicieron "tal vez de manera incorrecta". También votará para absolverlo.

El representante Adam Schiff, gerente demócrata del juicio político, prometió un animado argumento de clausura en la sesión de este lunes, que comienza a las 11:00 horas (tiempo de Washington).

Fue "notable" que ahora hay congresistas republicanos que salen y dicen: "Sí, la Cámara baja demostró su caso; la Cámara baja mostró el esquema corrupto que acusan con los artículos del juicio", señaló Schiff para CBS el domingo.

Pero muchos republicanos lamentaron lo que llamaron un proceso defectuoso impulsado por el fervor partidista de los demócratas, haciéndose eco de Trump.

"No les importa lo que es justo, no les importa mentir", afirmó el presidente Trump el domingo en una entrevista de Fox News transmitida durante el programa previo al Super Bowl. "Solo quieren ganar, y no les importa cómo ganar".

La senadora Lisa Murkowski de Alaska, una republicana moderada considerada como una de las cuatro miembros de su partido que podría apoyar el llamado de los demócratas por más testigos, indicó el viernes que el Senado comenzó con un "producto defectuoso" entregado por la líder demócrata de la Cámara de Representantes (Nancy Pelosi), y que se sintió "frustrada, decepcionada y enojada".

La bomba de Bolton

Hace una semana surgieron informes de que John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, había escrito un borrador en el que afirmaba que el presidente le había dicho directamente que quería reneter la ayuda militar a Ucrania a menos de que sus líderes anunciaran públicamente una investigación sobre Biden, una revelación que socavaba la defensa de Trump.

Esa bomba aumentó por un momento las expectativas de que suficientes republicanos votarían para llamar a testigos, incluidos Bolton y otros personajes. Al final, la votación se quedó corta el viernes, 49 a 51, con solo dos senadores republicanos apoyando llamar a testigos.

El escrutinio a Trump por parte del Congreso no terminará con la absolución que se espera en el Senado. Los demócratas de la Cámara de Representantes tienen una lista de cuestionamiento sobre Ucrania, las finanzas personales del presidente y otros asuntos, los cuales planean seguir.

Ya sea en un testimonio ante la Cámara baja, en el libro de Bolton o de otra forma, "la verdad saldrá a la luz", confió Schiff.

"Para aquellos que dicen: 'bueno, dejemos que los votantes decidan' cuando ocurre que el presidente está intentando engañar en esa misma elección, y no quieren que los votantes tengan la información completa, quieren que el mandatario continúe para cubrirlo, eso es completamente insatisfactorio", agregó Schiff.

Trump apuntó el domingo que planeaba enfocarse en el discurso del Estado de la Unión sobre los esfuerzos de su administración en la economía, el ejército y los impuestos, que según él equivalía a "una revolución positiva".

"Vamos a hablar sobre los logros que hemos logrado", expresó el mandatario en Fox News. "Nadie ha logrado tanto como nosotros".