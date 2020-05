Senado de EU aprueba proyecto de ley que busca vetar a firmas chinas de bolsas de Wall Street

El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley que podría prohibir a compañías chinas como Alibaba Group o Baidu cotizar en las bolsas de valores de EU, esto en medio de una escalada en las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.

El proyecto de ley, presentado por el senador John Kennedy, republicano de Luisiana, y Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, fue aprobado por decisión unánime y exigiría que las empresas certifiquen que no están bajo el control de un gobierno extranjero.

Si una empresa no puede demostrar que no está bajo un control de ese tipo o la Junta de Supervisión de Contabilidad de Compañías Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) no puede auditar a la empresa durante tres años consecutivos para determinar que no está bajo el control de un gobierno extranjero, los valores de la empresa no podrán cotizarse en las bolsas.

“No quiero entrar en una nueva Guerra Fría”, dijo Kennedy en el Senado, y agregó que quiere que “China cumpla con las reglas”.

Hasta ahora, no se ha introducido ninguna medida complementaria en la Cámara de Representantes, según un asistente del Senado con conocimiento del proyecto de ley.

La legislación S. 945 es otro ejemplo del creciente rechazo bipartidista contra China en el Congreso que se había estado gestando sobre el comercio y otros temas. Ha sido amplificado especialmente por los republicanos debido a que el presidente de EU, Donald Trump, ha tratado de culpar a China como principal responsable de la pandemia de coronavirus.

Kennedy le dijo a Fox Business el martes que el proyecto de ley se aplicaría a bolsas estadounidenses como la Bolsa de Nueva York y Nasdaq.