Se registra tiroteo en un supermercado de Colorado, EU

Las autoridades de Colorado respondieron este lunes a lo que dijeron fue un tirador activo en un supermercado.

No está claro si alguien resultó herido, pero un hombre sin camisa con sangre corriendo fue escoltado fuera de la tienda por dos policías.

La policía de Boulder tuiteó este lunes que el atacante se encontraba en una tienda de comestibles King Soopers.

El video de un helicóptero de televisión mostró a los vehículos policiales y a los oficiales reunidos afuera, incluidos los equipos SWAT, y al menos tres helicópteros en el techo de la tienda en Boulder, sede de la Universidad de Colorado a unos 40 kilómetros al noroeste de Denver.

Los oficiales sacaron sus armas y algunas ventanas en el frente de la tienda estaban rotas. Las autoridades dijeron a través de un altavoz que el edificio estaba rodeado y que "tienes que rendirte". Dijeron que salieran con las manos en alto y desarmados.

Un hombre que dijo que estaba comprando en la tienda le indicó a KCNC-TV que escuchó un fuerte estruendo, luego escuchó otro, y para el tercero, todos estaban corriendo. Dijo que huyeron hacia la parte trasera de la tienda, encontraron el área de los empleados y los trabajadores les dijeron cómo escapar. Dijo que caminaban en fila india, con los brazos en la espalda de los que estaban frente a ellos.

Las imágenes de televisión mostraron que una ambulancia se había alejado de la tienda, aparentemente llevando al hombre ensangrentado que habían sacado de la tienda esposado. Los oficiales ayudaron a algunas personas a salir de la tienda a un lugar seguro.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, tuiteó que estaba “observando de cerca los acontecimientos que se desarrollan en King Soopers en Boulder. Mis oraciones están con nuestros compañeros de Colorado en este momento de tristeza y dolor a medida que aprendemos más sobre el alcance de la tragedia".

Kevin Daly, propietario de Under the Sun Eatery and Pizzeria Restaurant a una cuadra del supermercado, dijo que estaba en su tienda cuando vio que llegaban los coches de la policía y que los compradores salían corriendo de la tienda. Dijo que acogió a varias personas para mantenerlas calientes, y otras subieron a un autobús proporcionado por la policía de Boulder y se las llevaron.

Te puede interesar:

Se registran tiroteos en salas de masaje en Atlanta; hay 8 muertos