Se registra explosión en Ain Qana, Líbano

Una explosión estremeció un baluarte de Hezbolá este martes en el sur del Líbano, enviando densas columnas de humo negro sobre la aldea, pero no hay explicación sobre la causa.

El estallido ocurrió en Ain Qana, una aldea al norte del puerto de Saida. Por los momentos no se han reportado víctimas.

La explosión ocurrió en un depósito de armas para Hezbolá en la aldea, declaró un funcionario de seguridad libanés en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre la causa. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Un funcionario del grupo militante chiita Hezbolá confirmó que hubo una explosión, pero se negó a dar más detalles. Otro funcionario local no pudo confirmar ninguna víctima y dijo que la naturaleza de la explosión aún no estaba clara. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar declaraciones oficiales.

Los miembros del grupo impusieron un cordón de seguridad, impidiendo que los periodistas llegaran a la zona. Las imágenes transmitidas por la estación local de Al Jadeed mostraron daños en los edificios y escombros esparcidos por una gran área.

No hubo comentarios inmediatos del Gobierno libanés. El canal de televisión Al-Manar de Hezbolá volvió a la programación normal después de informar sobre la explosión.

Hezbolá e Israel libraron una guerra de un mes en 2006. Desde entonces, se cree que el grupo militante ha ampliado su arsenal, acumulando decenas de miles de cohetes y misiles que pueden impactar prácticamente en cualquier lugar de Israel.

