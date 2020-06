¿Se puede hacer protesta política desde TikTok? Según estos adolescentes que boicotearon mitin de Trump, sí

El mitin de la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Tulsa, Oklahoma, recibió el sábado a una fracción de los partidarios esperados. Algunos de los que no se presentaron pudieron haber sido adolescentes que decidieron confirmar su asistencia sin intención de asistir.

En los últimos días, las personas que se oponen a Trump organizaron esfuerzos en las aplicaciones de redes sociales TikTok, Instagram y Twitter para inscribirse en la manifestación, a veces con nombres falsos o cuentas de correo electrónico falsas. El mensaje se extendió entre los adolescentes, especialmente los fanáticos de la música pop coreana, que recientemente han girado sus redes a causas políticas. Los memes en la aplicación para compartir videos TikTok mostraron a los adolescentes bailando frente a las capturas de pantalla de sus registros de la manifestación de Trump. Muchas de las publicaciones se ajustaron a la canción de 1993 "Macarena", lo que llevó a otros a repetir el gesto y provocó que el meme se volviera viral.

Es imposible saber cuántos de los que no se presentaron en el mitin se pueden atribuir al esfuerzo viral. Trump se jactó de casi un millón de suscripciones, mucho más allá de la capacidad del Bank of Oklahoma Center, que tiene 19 mil asientos. El presidente planeaba abordar las multitudes desbordadas en un escenario fuera de la arena, pero no era necesario. Solo se presentaron unos pocos miles de personas, un resultado que la campaña atribuyó a "manifestantes radicales, alimentados por una semana de cobertura mediática apocalíptica", según un tuit de Brad Parscale, gerente de campaña de Trump.

Aún así, en línea, la oposición declaró la victoria. "Mi hija de 16 años y sus amigos en Park City, Utah, tienen cientos de boletos", escribió en Twitter Steve Schmidt, un estratega político que trabajó para el presidente George W. Bush y el senador John McCain. "Te han rodado los adolescentes de Estados Unidos". Las publicaciones de otros padres también hicieron afirmaciones similares.

Elijah Daniel, un artista musical con el nombre de Lil Phag, comenzó a pedirle a sus seguidores en TikTok días atrás que reservaran boletos y difundieran la palabra. El sábado siguió preguntando en Twitter cuántos lo habían hecho. Docenas respondieron diciendo que habían reservado algunos boletos, con excusas de broma de por qué no podían ir, desde pasear sus plantas hasta dar de comer a sus rocas.

"Ver cómo esta generación se ha levantado y se ha vuelto tan creativa en la lucha por lo que creen es increíble", dijo Daniel en una entrevista, acreditando a los fanáticos del K-Pop por darle la idea.

La campaña de Trump dijo que registrarse para el mitin no significaba una entrada garantizada para el evento, y que a nadie se le emitió un boleto real.

"Los izquierdistas siempre se engañan pensando que están siendo inteligentes", dijo Tim Murtaugh, portavoz de la campaña. "Registrarse en un mitin solo significa que ha respondido con un número de teléfono celular. Cada mitin es de admisión general y la entrada se sirve por orden de llegada. Pero les agradecemos su información de contacto ".

No se trataba solo de gente joven. Mary Jo Laupp, que se hace llamar abuela de TikTok, dijo que la manifestación fue "una bofetada a la comunidad negra". Ella le dijo a los seguidores que la campaña ofrecía dos boletos gratis por número de teléfono celular, y aconsejó a las personas que se registraran y luego simplemente respondieran "DETENER" a los mensajes de texto. Su publicación le gustó a 704 mil 500 personas y se compartió 135 mil veces.

La campaña de Trump se basa en datos de las inscripciones de mitin para apuntar a anuncios efectivos antes del día de las elecciones. El 14 de junio, Parscale tuiteó que Tulsa representaba el "mayor registro de datos de un mitin de todos los tiempos en 10 veces". Al menos algunos de esos datos probablemente serán ineficaces.