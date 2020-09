Se decanta por Biden lobby de 500 exmilitares de alto rango

WASHINGTON, DC.- Un día después de que el presidente Donald Trump rehusara comprometerse a una transición pacífica si pierde las elecciones del 3 de noviembre, cerca de 500 exaltos cargos del Ejército y expertos en seguridad nacional, entre los que se encuentran funcionarios del actual gobierno, manifestaron en una carta su apoyo al candidato demócrata y exvicepresidente, Joe Biden.

La misiva está firmada por generales y almirantes retirados, exsecretarios de defensa, embajadores e inclusive algunos republicanos de renombre. Entre ellos se destacan los secretarios de defensa Ash Carter y Chuck Hagel, en el gobierno de Barack Obama, y también Eric Edelman, el vicesecretario de Defensa con George W. Bush.

“Amamos a nuestro país, y desafortunadamente, tememos por él (Trump); la pandemia de COVID-19 ha demostrado que Estados Unidos necesita un líder con principios, inteligente y responsable. Necesitamos un presidente que entienda, como dijo Harry S. Truman, que ‘desligarse de la responsabilidad es algo que se acaba aquí’”, dice la misiva.

Es una tradición en Estados Unidos que altos rangos del ejército activos o recientemente retirados no realicen declaraciones políticas. Se trata de un principio que se ha mantenido por años para asegurar la neutralidad política del ejército.

Por ese motivo, entre tantos firmantes, llaman la atención dos nombres que ni han ocupado cargos políticos (como lo es la secretaría de Defensa): el del general retirado de la Fuerza Aérea, Paul Selva, y el almirante retirado Paul Zukunft.

Selva llegó a su rango más alto durante la administración de Obama pero se mantuvo activo hasta agosto de 2019. Al momento de su retiro era el segundo militar de mayor rango en el país, con el cargo de vicepresidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor. Zukunft, por su parte, llegó a ser Comandante de la Guardia Costera y se retiró en junio de 2018. En consecuencia, ambos actuaron bajo las órdenes del presidente Trump como comandante en jefe.

La carta indica que el gobierno actual no ha sido exitoso a la hora de abordar temáticas de seguridad nacional como el calentamiento global, el programa nuclear de Corea del Norte, la influencia rusa y la guerra comercial con China.

“Gracias a su actitud desdeñosa, y a sus fallas, nuestros aliados ya no confían en nosotros ni nos respetan, y nuestros enemigos no nos temen (…) el Presidente no está a la altura de la enorme responsabilidad que su cargo representa”, escribieron.

El apoya a Joe Biden se argumenta con que él “nunca vendería a nuestros aliados para satisfacer a déspotas”.

En otros pronunciamientos, líderes demócratas y republicanos en el Congreso se comprometieron con una transferencia pacífica del poder, luego de que Trump declarara “veremos que pasa”, cuando un reportero le pregunta si respetaría los resultados electorales.

Mitch McConnell y otros líderes republicanos no titubearon en comprometerse con un cambio en paz si Trump pierde. “El ganador del 3 de noviembre será juramentado el 20 de enero”, dijo McConnell, líder de la mayoría senatorial, en un tuit. “Va a haber una transición ordenada, como la ha habido cada cuatro años desde 1792”, dijo. Agencias