Se agrava conflicto por vacunas: UE se apresta a bloquear exportaciones de AstraZeneca a Inglaterra

La Unión Europea (UE) revisará todas las solicitudes para exportar vacunas de AstraZeneca al Reino Unido "muy severamente" y probablemente las rechazará hasta que la farmacéutica cumpla con sus obligaciones de entrega al bloque, dijo un alto funcionario de la UE.

En respuesta a los comentarios del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, el domingo de que la UE debe cumplir con sus contratos de vacunas, el funcionario en Bruselas dijo que no es responsabilidad de la UE ayudar a Astra a cumplir sus compromisos con el Reino Unido.

La UE tiene sus propios contratos con la empresa que actualmente no se están respetando, y las vacunas e ingredientes producidos en las fábricas europeas por ahora se reservarán para entregas locales, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado porque las decisiones están en consideración y no se han hecho públicas.

La UE y el Reino Unido han estado en desacuerdo sobre las exportaciones de vacunas desde que Astra informó a Bruselas que no estaría en condiciones de entregar las inyecciones que había prometido al bloque. La disputa se está volviendo cada vez más tóxica, y las dos partes se culpan mutuamente de las restricciones a las exportaciones y el nacionalismo, y algunos temen que la disputa pueda representar un riesgo para la frágil relación comercial posterior al Brexit acordada en diciembre pasado.

La UE debe cumplir con sus contratos de vacunas incluso cuando el lento lanzamiento ejerce presión sobre los gobiernos allí, dijo Wallace a Sky News.

"La Comisión Europea sabe en el fondo que esto sería contraproducente", dijo. “Están bajo una tremenda presión política en la Comisión. Dañaría las relaciones de la UE a nivel mundial si incumplieran estos contratos. "

El funcionario de la UE dijo que no hay solicitudes pendientes para las exportaciones del Reino Unido desde la planta de producción de Astra en los Países Bajos, pero si se realiza una solicitud de este tipo, es probable que sea rechazada. Se han exportado más de 10 millones de dosis de la UE al Reino Unido, aunque los funcionarios han dicho que muy pocos de estos envíos eran de la vacuna Astra y sus compuestos.

"En principio, Holanda permite que las exportaciones continúen hasta que la Comisión Europea indique lo contrario", dijo el domingo un portavoz holandés. “Para evitar un punto de inflexión en el que la Comisión adopte medidas adicionales en cooperación con los Estados miembros, es de suma importancia que Bruselas, Londres y AstraZeneca lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las vacunas producidas por la empresa en las instalaciones incluidas en ambos contratos".

Con la asistencia de Suzi Ring.

