Rumbo a 2020: Trump, con 43% de aprobación, la más baja desde Carter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta, por ahora, el camino a la reelección con el nivel de aprobación más bajo entre los estadounidenses, sólo superado por exmandatario Jimmy Carter.

El inquilino de la Casa Blanca, quien inició el martes su camino rumbo a la elección presidencial de noviembre de 2020, de acuerdo con el sitio estadístico Five Thirty Eight, tiene aprobación de 42.5 por ciento, sólo debajo de Jimmy Carter quien, en 1979 –su segundo año de mandato–, enfrentó una crisis energética, lo que provocó que su aprobación se hundiera hasta 28.9 por ciento, lo que generó que no se reeligiera.

Sin embargo, a diferencia de Carter, Trump ha logrado datos económicos positivos, una tasa de desempleo baja, que no se veía desde 1969, y un crecimiento de 3.2 por ciento durante el primer trimestre de 2019.

El martes, Trump escogió a Florida, un estado estratégico electoralmente, para lanzar su campaña de reelección, pero donde las encuestas regionales lo ubican muy por detrás de varios de sus potenciales contrincantes demócratas.

Una encuesta en Florida de la Universidad de Quinnipiac ubica a Trump detrás en los sondeos de muchos contrincantes demócratas como Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Beto O’Rourke y Pete Buttigieg.

En el mismo sentido, la consultora Gallup detalla en su página web que el índice de aprobación del trabajo del presidente Trump se ha “estancado” en los niveles de 40 por ciento. Por el momento, el visto bueno a la labor del mandatario estadounidense es de 43 por ciento, entre el rango de 40 a 46 por ciento que se registra desde principios de abril. La calificación es significativamente mejor que el mínimo del 35 por ciento visto varias veces durante su primer año en el cargo.

Por otro lado, en un sondeo elaborado por la agencia The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research se encontró que la mayoría de los estadounidenses temen que algún gobierno extranjero, de alguna forma, interfiera en la elección presidencial de 2020, ya sea al manipular resultados electorales, robar información o influenciar a candidatos u opinión del votante.

En total, la encuesta, que se llevó a cabo del jueves de la semana pasada al lunes, muestra que 63 por ciento de los estadounidenses tiene fuertes preocupaciones de al menos un tipo de injerencia electoral extranjera, incluidos 80 por ciento de demócratas y 46 por ciento de republicanos.

La mitad está muy preocupada de que los gobiernos extranjeros influyan en candidatos políticos o en la percepción que los votantes tienen de los candidatos, además de que hackeen sistemas informáticos de candidatos para robar información.

Los resultados dejan claro que a pesar de los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos para impedir la interferencia electoral y exhortar al público a que se mantenga alerta y tranquilo, los estadounidenses temen que las mismas tácticas que Rusia utilizó para interferir en la elección presidencial de 2016, puedan volver a surgir en la próxima contienda.