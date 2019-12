Rivales tuvieron la misma oportunidad de hacerse ricos: Bloomberg a críticas por autofinanciamiento

Michael Bloomberg, candidato presidencial demócrata, respondió este viernes a las críticas de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y de otros rivales de que está tratando de comprar las elecciones presidenciales de 2020 al autofinanciar su campaña, diciendo que todos tuvieron la misma oportunidad en la vida de acumular una fortuna como la suya.

El exalcalde de Nueva York dijo, en una entrevista en CBS This Morning, que no proviene de una familia adinerada y que ganó su dinero al desarrollar su negocio.

"(Mis rivales) también tuvieron la oportunidad de ganar mucho dinero (...) Estoy haciendo exactamente lo mismo que ellos (en campaña), excepto que estoy usando mi propio dinero”, remarcó.

“Ellos usan el dinero de otras personas y esas personas esperan algo de su parte. Nadie te da dinero si no espera algo a cambio. No quiero que me compren”, abundó.

Michael R. Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg, la empresa matriz de Bloomberg News.

El exalcalde de Nueva York remarcó que tiene la intención de autofinanciar por completo su campaña y ya ha reservado más de 64 millones de dólares en anuncios de televisión desde que anunció su candidatura el 24 de noviembre, según Advertising Analytics, que rastrea anuncios políticos.

Bloomberg también defendió la política de la compañía de no investigarlo a él ni a otros demócratas mientras continúa investigando al presidente Donald Trump, indicando que Bloomberg News tiene cobertura de muchos de los principales medios de comunicación a fin que ese tipo de historias estén disponibles para sus lectores.

“La gente me dice: ‘¿Cómo puedes investigarte a ti mismo?’”, comentó en CBS. “Y respondí: ‘No creo que puedas’”.

Sobre las preocupaciones de que los periodistas de Bloomberg no pueden investigar a los demócratas, dijo que "(ellos) reciben un salario, pero su salario implica algunas restricciones y responsabilidades”.