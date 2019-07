Reportan '3 de 3' del primer ministro de Pakistán: una riqueza de 684 mil dólares... y 4 cabras

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, posee activos por un valor de 108 millones de rupias (equivalente a 684 mil dólares), opera cuatro cuentas en moneda extranjera y tiene cuatro cabras.

Khan es jugador de cricket que se convirtió en político. Va a trabajar en helicóptero, no es dueño de un automóvil y la primera dama no posee joyas, informó The Express Tribune, citando información revelada por la comisión electoral del país.

La riqueza del líder de la nación ubicada al sur de Asia es pequeña si se compara con la de buena parte de los 340 políticos que integran la Cámara Baja del Parlamento. El presidente del Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, posee activos equivalentes a mil 500 millones de rupias, más del doble que su padre, el expresidente Asif Ali Zardari, quien posee armas valuadas en 16.6 millones de rupias y caballos que cuestan 10 millones.

"Estas cifras pueden dar una idea, pero no son el valor real", afirmó Samiullah Tariq, director de investigación de Arif Habib, firma con sede en Karachi. "A veces pueden ser engañosas ya que los activos se valúan en el momento de la compra, no al precio actual".

Khan lidera una campaña de reducción de costos. Se mudó de la residencia oficial y vendió activos de gobierno innecesarios, incluidos autos de lujo.