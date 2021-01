Renuncia jefe de policía del Capitolio tras protestas violentas que dejaron 4 muertos

Steven Sund, jefe de policía del Capitolio, renunciará a su cargo a partir del 16 de enero, esto tras las manifestaciones violentas ocurridas en el edificio del Congreso de Estados Unidos, las cuales dejaron cuatro personas fallecidas.

Sund dijo que la policía del Capitolio había planeado que la protesta fuera pacífica y de libertad de expresión, y que no esperaba el violento ataque. Agregó que era diferente a todo lo que había experimentado en sus 30 años en la aplicación de la ley.

La noticia de su salida se da a conocer después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidiera que renunciara.

Su renuncia fue confirmada a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar públicamente.

Te recomendamos:

Biden califica como 'terroristas domésticos' a simpatizantes pro-Trump que ingresaron al Capitolio

Trump prepara una lista de indultos para ayudantes y familiares... y tal vez para él mismo

EU presenta cargos contra 55 personas por protestas en Capitolio; una llevaba 11 bombas molotov