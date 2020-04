Remueven a capitán de EU por alertar de brote de coronavirus en portaaviones

El capitán Brett Crozier, quien pidió ayuda a las autoridades de la Marina de Estados Unidos ante un brote de COVID-19 en la tripulación del portaaviones USS Theodore Rooselvelt, fue removido de su cargo la tarde de este jueves.

La remoción ocurre después de la filtración de la carta a medios, en la cual pidió una “acción decisiva” a sus comandantes el miércoles.

En la misiva, Crozier escribió que “No estamos en guerra, los marineros no deben morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando activamente nuestro activo más confiable: nuestros marineros”.

El secretario interino de la Marina, Thomas Modly, comunicó el relevo del capitán Crozier por el contralmirante Stewart Baker, durante una conferencia de prensa en el Pentágono.

Ante cuestionamientos de los reporteros, Modly dijo que Crozier no fue removido debido a una posible filtración del memorando a la prensa, sino por permitir que “la complejidad de su reto ante el brote de COVID-19 en el barco abrumara su capacidad de actuar profesionalmente cuando eso era lo más necesario”.

Modly dijo que Crozier envió la carta de manera “bastante amplia” y que al hacerlo así “no se cuidó de asegurarse que no se pudiera filtrar y eso es parte de su responsabilidad”.

El barco fue golpeado por un brote de coronavirus que ha infectado hasta el momento a 114 marineros, de acuerdo con declaraciones a CNN. Este miércoles, Modly comunicó que se han aplicado pruebas a mil 273 miembros de la tripulación, integrada por al menos cuatro mil 800 elementos.

Asimismo, dijo que mil marineros han sido evacuados del barco y trasladados a cuarentena en la costa de la isla de Guam, en el oeste del Pacífico, donde el barco está atracado.