Reino Unido trabaja ya hacia un Brexit sin acuerdo con UE

El responsable de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) Michael Gove, señaló ayer que el nuevo Gobierno británico opera ya “en el supuesto” de que el país abandonará al bloque sin acuerdo el próximo 31 de octubre, fecha limite estipulada por la mancomunidad.

El llamado canciller del Ducado de Lancaster (ministro sin cartera pero con varias responsabilidades, la principal de ellas la salida de la UE), explicó en el Sunday Times que su misión es un acuerdo de salida, pero advirtió que existe una “perspectiva muy real” de que no se alcanzara antes de esa fecha límite.

“Con un nuevo primer ministro, un nuevo Gobierno y una nueva claridad de misión, saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre. Sin peros. No más demoras. El Brexit está ocurriendo”, indicó.

Señaló que hasta el momento los líderes del bloque europeo han dicho que no cambiarán su enfoque “es el acuerdo de retiro no reformado, lo toman o lo dejan”, añadió, al precisar que “aún esperamos que cambien de opinión, pero debemos operar asumiendo que no lo harán”.

Gove manifestó que el Gobierno realizaría todo lo que estuviera a su alcance para lograr un buen acuerdo, pero que presentar de nuevo el plan de salida de Theresa May a la Cámara de los Comunes no sería suficiente.

“No se puede recalentar el plato que se ha enviado y esperar que lo haga más sabroso”, añadió, según un despacho de la BBC de Londres. De acuerdo con el Sunday Times el primer ministro Boris Johnson reunió un “gabinete de guerra” de seis ministros clave para la salida del Reino Unido de la mancomunidad antes del 31 de octubre, para lo cual va a “utilizar los medios que sean necesarios”.

Los seis ministros que integrarán este “gabinete” son proBrexit del ala dura que defienden una salida sin pacto. Este grupo, que hoy se reunirá por primera vez está integrado por: el ministro de Economía, Sajid Javid; el titular de Exteriores, Dominic Raab; el responsable de cartera Brexit, Steve Barclay; el fiscal General, Geoffrey Cox, y el canciller del Ducado de Lancaster, Michael Gove.

Sajid Javid anunció que habrá “fondos adicionales significativos” esta semana para que el país esté “completamente listo para abandonar” la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin un acuerdo.

En declaraciones al Sunday Telegraph, Javid señaló que el gasto adicional incluirá el financiamiento de una de las “campañas de información pública más grandes del país” para garantizar que las personas y las empresas estén listas para una salida sin acuerdo.

En caso de que Reino Unido abandone el bloque europeo sin un acuerdo, ello significaría un corte inmediato de vínculos.

Ante esa situación el Reino Unido tendría que seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio si quisiera comerciar con la mancomunidad y otras naciones, mientras que tendría al mismo tiempo que negociar acuerdos de libre comercio.

Es muy posible que el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, viaje hoy a Glasgow, Escocia, para mostrar su compromiso con la unidad del país. En las próximas semanas también podría viajar a Gales e Irlanda del Norte con el mismo objetivo.