Reino Unido evitó investigar injerencia rusa en referéndum del Brexit: informe

Un informe largamente esperado sobre la influencia rusa en la política británica criticó al Gobierno británico por no investigar si Rusia interfirió en el referéndum del Brexit de 2016, describiendo su total falta de curiosidad sobre las amenazas a la democracia como un fracaso importante.

Los autores del informe parlamentario acusaron al Gobierno británico de "evitar activamente" buscar evidencia de la amenaza rusa al referéndum de la UE. Los autores encontraron esto particularmente imperdonable dada la evidencia que surgió de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y en el referéndum de independencia de Escocia en 2014.

"No se ha evaluado la interferencia rusa en el referéndum de la UE y esto se remonta a que nadie quiere tocar el tema con un poste de 10 pies", dijo el miembro del comité Stewart Hosie, exigiendo que se realice dicho estudio y se informe al público.

Si bien el informe del Comité de Inteligencia y Seguridad del parlamento expuso que sería "difícil, sino imposible, probar" las acusaciones de que Rusia trató de influir en el referéndum, estaba claro que el gobierno "tardó en reconocer la existencia de la amenaza. "

Los miembros del comité concluyeron que el objetivo de una Rusia resurgente para influir en el voto sería amplificar las divisiones existentes y, por lo tanto, posiblemente desestabilizar los sistemas políticos occidentales.

En una respuesta de 20 páginas, los funcionarios negaron que el Gobierno había "subestimado gravemente" la amenaza rusa y rechazaron el llamado a una evaluación de la supuesta intromisión rusa durante el referéndum del Brexit.

"No hemos visto evidencia de interferencia exitosa en el referéndum de la UE", precisó el comunicado.

El informe dice que Rusia ve a Reino Unido como uno de sus principales objetivos de inteligencia en Occidente. Aseveró que la influencia rusa en el Reino Unido es la "nueva normalidad", y los sucesivos gobiernos han dado la bienvenida a los oligarcas rusos con los brazos abiertos.

Los rusos con "vínculos muy estrechos" con el presidente Vladimir Putin estaban "bien integrados en la escena empresarial, política y social del Reino Unido, en particular en 'Londongrad'", comentó.

Hablando antes de la publicación del informe, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia "nunca interfirió en los procesos electorales", ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en ningún otro país ".

"No lo hacemos nosotros mismos y no toleramos cuando otros países intentan interferir con nuestros asuntos políticos", comentó Peskov.

Los autores del informe precisaron que fueron sometidos a una demora sin precedentes para hacer público el documento, y los funcionarios retrasaron su publicación durante más de seis meses. Los críticos han afirmado que estaba destinado a proteger al primer ministro, Boris Johnson, y su Partido Conservador.

El comité no ofreció una teoría de por qué el gobierno retrasó el informe, pero indicó que las explicaciones del gobierno para retrasar el informe no eran ciertas.

El texto se presentó originalmente a Johnson el 17 de octubre. El gobierno inicialmente dijo que no podía publicarse hasta que fuera revisado por cuestiones de seguridad nacional, lo que pospuso su publicación hasta después de las elecciones generales del 12 de diciembre.

Otros retrasos fueron causados ​​por demoras en el nombramiento de nuevos miembros para el Comité de Inteligencia y Seguridad.

Finalmente, Johnson nombró a cinco legisladores conservadores para el panel de nueve personas con la esperanza de que su candidato elegido sea elegido como presidente y bloquee el informe. La táctica falló cuando se eligió un conservador renegado para encabezar el comité con el respaldo de los partidos de la oposición.

El opositor Partido Laborista acusó al Gobierno de no publicar el informe porque generaría más preguntas sobre los vínculos entre Rusia y la campaña pro-Brexit en el referéndum de 2016 sobre la membresía en la Unión Europea, que Johnson ayudó a dirigir.

Otro panel parlamentario, el Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes, publicó anteriormente los resultados de su propia investigación sobre desinformación y "noticias falsas", que pidió a los reguladores electorales y a las fuerzas del orden público que investiguen los informes de que un hombre de negocios británico con vínculos con Rusia donó 8.4 millones de libras ($ 10.6 millones) para la campaña Brexit. La Agencia Nacional del Crimen dijo en septiembre que no encontró evidencia de delitos penales relacionados con la donación.

El informe del comité de inteligencia cubrió todo el alcance de la amenaza rusa al Reino Unido, incluida la interferencia electoral, el espionaje y los asesinatos selectivos, como el intento de matar al ex espía Sergei Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury hace dos años.

El informe instó a las autoridades británicas a reforzar sus defensas, diciendo que el "requisito más claro para la acción inmediata" era que la nueva legislación diera herramientas a la comunidad de inteligencia británica ante un adversario "muy capaz" y luchara contra el espionaje, los negocios financieros ilegales de Rusia. elite en Gran Bretaña y sus "facilitadores".

Pidió una mejor coordinación con los aliados occidentales de Gran Bretaña, y dijo que Gran Bretaña debería estar lista para liderar la acción internacional y debería trabajar para desarrollar nuevas reglas sobre las operaciones "ciber ofensivas".

Emitió a las compañías de redes sociales no especificadas por "no cumplir con su parte" y dijo que el gobierno británico debería establecer reglas para "asegurarse de que toman en serio el uso hostil secreto de sus plataformas" y "nombrar y avergonzar" a los que no actúan.

La publicación del informe se produce solo días después de que Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá acusaron a los piratas informáticos vinculados a las agencias de inteligencia rusas de intentar robar información de los investigadores que trabajan en una posible vacuna contra el coronavirus.