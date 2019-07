Redadas de Trump contra migrantes registran 35 detenciones, reporta NYT

Solo 35 personas fueron puestas bajo custodia durante una serie de redadas en Estados Unidos que tenían como objetivo a más de 2 mil 100 inmigrantes con órdenes de deportación, reportó este martes The New York Times, citando cifras federales.

El presidente Donald Trump describió las redadas llevadas a cabo durante el fin de semana del 13 de julio como "muy exitosas", incluso cuando muchas de las actividades vinculadas al proceso no fueron visibles al público.

Las redadas, originalmente previstas para junio en una decena de grandes ciudades de Estados Unidos, fueron ampliamente publicitadas y llevaron a muchos migrantes a dejar sus hogares o esconderse, reportó el diario.

A medida que se fue difundiendo la posibilidad de las redadas, grupos de defensa de los derechos civiles hicieron circular información sobre los derechos de los inmigrantes entre las comunidades y en redes sociales.

Muchos activistas explicaron a los migrantes que no debían abrir la puerta de sus domicilias a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) sin estos no tenían una orden o no hablar con ellos o firmar documentos sin la presencia de un abogado.

De cara a la batalla por su reelección en 2020, Trump ha buscado mostrar a sus partidarios que está cumpliendo con su promesa de campaña de contener la inmigración ilegal.

Como cifra comparativa, los agentes de inmigración y aduanas detienen cerca de 12 mil personas cada mes, sin incluir los arrestos de las patrullas de frontera cerca de los límites del país