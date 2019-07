Rechaza Escocia el plan de Johnson para un Brexit sin acuerdo

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó, tras su primer encuentro con el premier Boris Johnson, que éste busca, “en secreto”, un “peligroso” Brexit sin acuerdo, con la Unión Europea (UE), a partir del 31 de octubre.

La líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) señaló que si bien el premier británico “niega públicamente” querer una ruptura a las bravas, esa es su verdadera “estrategia”.

Sturgeon afirmó que en su entrevista en la residencia oficial de Buter House (Edimburgo), le dejó en claro la oposición de Escocia al Brexit y, más aún, a un Brexit sin acuerdo.

Le pidió dejar a los escoceses “escoger su futuro” y recordó que la semana pasada presentó sus planes para la celebración de un segundo referéndum de independencia en Escocia, después de que el celebrado en 2014 diera la victoria a la permanencia en el Reino Unido por 55 por ciento votos a favor.

“El pueblo de Escocia no ha votado por este gobierno conservador, no ha votado por este nuevo primer ministro y ciertamente no ha votado por un catastrófico Brexit, menos sin acuerdo, que ahora Boris Johnson está planeando”.

Por su parte, Johnson resaltó que su objetivo será impulsar el crecimiento de estas regiones y potenciar los beneficios de la “unión” de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

“Nuestra unión es la unión política y económica con más éxito de la historia. Somos una marca global y juntos estamos más seguros, más fuertes y más prósperos, así que, mientras nos preparamos para un futuro brillante tras el Brexit, es vital que renovemos nuestros lazos que unen a nuestro Reino Unido”, afirmó.

La primera visita de Johnson a Escocia no fue bien recibida por algunos manifestantes que le abuchearon a su llegada a la residencia oficial del gobierno y afirmaron que el político no era bienvenido a su “país”.

Esta semana, el premier conservador completará su gira por Gales e Irlanda del Norte, donde hará especial hincapié en la necesidad de formar un gobierno local, tras más de dos años y medio de negociaciones infructuosas entre el Partido Democrático Unionista (DUP) y el Sinn Féin.