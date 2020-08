Rastreadoras de contactos se van a huelga en India, que tiene más de 2 millones de casos de COVID-19

Ayudaron a erradicar la poliomielitis en la India y redujeron el número de mujeres que mueren durante el parto, pero el brote catastrófico de COVID-19 en el país, el tercero más grande del mundo, ha llevado a su ejército de trabajadoras sanitarias de rastreo de contactos del país a un punto de ruptura.

Después de meses de acoso, pago insuficiente y falta de protección contra la infección, alrededor de 600 mil mujeres del millón de activistas de salud social acreditados del país, o ASHA, que también significa 'esperanza' en hindi, se declararon en huelga durante dos días a partir de este viernes. Los líderes sindicales esperan que más se unan a medida que se corra la voz.

Las mujeres exigen un pago mejor y oportuno, y un estatus legal que garantice salarios mínimos, para mantener su trabajo de ayudar a los funcionarios indios a rastrear contactos de alto riesgo de pacientes con COVID-19 en barrios marginales y zonas rurales de difícil acceso del país.

La huelga de las ASHA no solo amenazaría el esfuerzo de contención del virus SARS-CoV-2 de la India, sino que también afectaría los otros servicios de salud esenciales que brindan a los hogares rurales que van desde la vacunación infantil hasta el control de la tuberculosis.

“Por trabajar de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde ganamos solo 2 mil rupias (27 dólares) al mes y no nos dan cubrebocas ni gel desinfectante", afirmó Sulochana Rajendra Sabde, una ASHA de 45 años en el distrito Jalgaon de Maharashtra, un estado a lo largo de la costa oeste de India.

Sabde aún no ha recibido las 2 mil rupias adicionales por mes prometidas por el gobierno estatal para trabajos relacionados con el nuevo coronavirus.

“Tenemos que tener en regla tantos documentos por una suma miserable que tampoco llega a tiempo. El Gobierno no tiene lugar para nosotros en su corazón", criticó.

India, incapaz de controlar su brote de COVID-19

La frustración de las ASHA es una prueba más de la incapacidad del Gobierno indio para controlar completamente la epidemia, que ha infectado a más de 2 millones de ciudadanos, incluido el ministro del Interior y la estrella más grande de Bollywood.

A pesar de una cuarentena nacional a finales de marzo que causó una devastación económica, el brote en la India se ha acelerado, abrumando a su destartalado sistema de atención médica. El país agregó más de 62 mil casos confirmados este viernes.

Saira Anwar Sheikh, una ASHA del estado de Maharashtra, recibió cubrebocas y guantes, pero no ropa protectora. Murió de CoVID-19 el 1 de junio, dejando atrás a su esposo y cuatro hijos. Hasta 20 ASHA han muerto durante el brote, según un informe de los medios locales.

“Ella era la que sabía leer y escribir entre nosotros dos”, recordó Anwar Sheikh Ahmad. "Ella dio 11 años de su vida a este trabajo y no ha habido ayuda del Gobierno".

Las experiencias exitosas de otros países en la mitigación del virus, como las de Corea del Sur y Alemania, muestran que un ejército de rastreadores de contactos eficaz y con buenos recursos ha sido crucial para frenar los brotes.

Pero la velocidad a la que se propaga el nuevo coronavirus, a menudo en grupos ocultos de portadores asintomáticos, ha amenazado con abrumar esos esfuerzos incluso en países desarrollados como Japón.

Las ASHA de la India siempre han actuado como una solución provisional en el poroso sistema de atención de la salud del país, brindando asistencia desde la salud materna hasta la inmunización en su vasto interior rural.

Bloomberg

Un grupo que inspira más confianza

Creadas bajo la Misión Nacional de Salud Rural en 2005, estaban destinadas a ser un grupo joven y itinerante de trabajadores de la salud. Todas son mujeres, lo que significa que por lo general son más bienvenidas en los hogares rurales. Trabajan con base en honorarios y pagos vinculadas al rendimiento, pero el brote de COVID-19 significa que muchos ahora están registrando 10 horas diarias de trabajo en lugar de las dos o tres previstas originalmente.

El descuido del bienestar de las ASHA es sintomático del desprecio que se muestra a los segmentos desfavorecidos de la sociedad india, dijo T. Sundararaman, coordinador global del Movimiento de Salud Popular con sede en Nueva Delhi.

“Van a hogares de castas inferiores. Están llegando a las mujeres. No van a la clase media ni a la élite de Bollywood”, señaló. “El desafío es llamar la atención sobre lo que se pierde cuando estas personas salen del campo”.

Bloomberg habló con ocho ASHA en cuatro estados de la India y descubrió un patrón común de salarios retrasados ​​y, más recientemente, acoso en sus comunidades debido a que el COVID-19 está estigmatizado en India y la gente teme ser trasladada a centros de cuarentena.

Voluntarios, no trabajadores

"Los ASHA son voluntarios honorarios y no se consideran trabajadores bajo la ley de salario mínimo, aunque implementan todos los esquemas de salud pública", explicó Amarjeet Kaur, secretario general del Congreso de Sindicatos de India, que junto con otros nueve sindicatos, los está movilizando. para la huelga de dos días.

No han recibido respuesta del Gobierno central sobre sus demandas. Las ASHA organizaron sentadas e hicieron una representación oficial de sus demandas este viernes y continuarán el sábado, adelantó.

Las llamadas y un correo electrónico al Ministerio de Salud en busca de comentarios sobre la huelga por parte de las ASHA no fueron respondidas de inmediato.

Sabde recuerda cómo tuvo que llamar a la policía después de que un hombre se puso agresivo cuando le preguntó por su historial de viajes reciente.

“La gente me grita, me maldice y me presiona para que no dé todos los detalles” cuando va a buscar gente con resfriado o fiebre, comentó.

Balbir Kaur, una ASHA en el estado norteño de Punjab, ha estado comprando guantes, mascarillas y desinfectante ella misma después de agotar los suministros gubernamentales que obtuvo en mayo. De visitar siete casas al día antes de la pandemia, ahora va a 25 hogares al día.