Queremos asegurarle a EU que la vacuna es segura: Mike Pence tras recibir dosis contra COVID

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue vacunado contra el COVID-19 este viernes en una transmisión de televisión en vivo destinado a asegurar a los estadounidenses de que la vacuna es segura.

"El pueblo estadounidense puede estar seguro: tenemos una y quizás en cuestión de horas dos vacunas seguras", dijo Pence, refiriéndose a la aprobación esperada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para la vacuna de Moderna.

Su esposa Karen y el cirujano general Jerome Adams también recibieron las dosis durante el evento televisado de la Casa Blanca.

El Gobierno del presidente Donald Trump ayudó a administrar las vacunas contra el coronavirus antes de lo que incluso algunos en su administración creyeron posible, lanzando la Operación Warp Speed, la campaña para ayudar a desarrollar y distribuir vacunas rápidamente.

No obstante, cinco días después de la campaña de vacunación más grande en la historia de la nación, Trump no ha realizado eventos públicos para anunciar el lanzamiento. Él mismo no se ha vacunado. Ha tuiteado solo dos veces sobre la toma.

Mientras tanto, Pence ha tomado un lugar central: recorrió una instalación de producción de vacunas esta semana y recibió una dosis en vivo por televisión este viernes por la mañana. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijeron el jueves que se vacunarán en los próximos días.

