¿Qué tan seguro es volar en la era del coronavirus?

¿Qué tan seguro es volar? Esta sigue siendo una cuestión preocupante. Las esperanzas de las aerolíneas de un repunte en los viajes después de un colapso inicial chocaron con un resurgimiento del coronavirus en todo el mundo a fines de 2020.

Los posibles pasajeros continúan preocupados por quedarse atrapados en una cabina durante un tiempo prolongado con extraños posiblemente infecciosos. La evidencia muestra que los riesgos no son insignificantes.

1. ¿Cuántos pasajeros se han contagiado del virus?

Es imposible saberlo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el grupo comercial de las aerolíneas del mundo, contó 44 casos confirmados o presuntos de transmisión en vuelo este año hasta el 8 de octubre. Con mil 200 millones de pasajeros viajando en ese período, el grupo dijo que el riesgo parecía ser "muy bajo." Sin embargo, su recuento no es exhaustivo y los investigadores independientes advierten que es probable que cualquier recuento de casos conocidos refleje la dificultad para establecer la propagación de un virus en un avión.

2. ¿Por qué es difícil de establecer medidas?

Esto implica saber que un pasajero estaba infectado, entrevistar y probar hasta cientos de compañeros de vuelo, luego, idealmente, analizar los genomas de cualquier virus adicional que aparezca para verificar si hay conexiones con la infección del primer pasajero.

Solo en los Estados Unidos, los funcionarios de salud saben de mil 600 vuelos en los primeros ocho meses del año que transportan a alguien que puede haber tenido el virus. Cuentan diez mil 900 personas que posiblemente se encontraban dentro de un rango de seis pies de esas personas, pero no tienen la información de contacto completa de muchas de ellas.

3. ¿Qué puede hacer que volar sea riesgoso?

Al igual que con otras formas de transporte público, el riesgo proviene de la proximidad a otros y las superficies tocadas por muchas personas. Aquellos infectados con el nuevo coronavirus emiten gotitas que contienen virus de sus narices y bocas que pueden transferirse directamente a alguien cercano o recogerse de una superficie contaminada y transmitirse a la boca, nariz u ojos.

Los estudios de otros virus que se propagan de la misma manera han encontrado que el mayor riesgo en un vuelo proviene de sentarse dentro de dos filas de una persona contagiosa durante más de ocho horas. El aeropuerto también puede ser un riesgo, ya que los viajeros esperan en colas, registran los vuelos, visitan a los vendedores de comida y usan los baños.

4. ¿Qué pasa con la transmisión aérea?

El coronavirus también puede transmitirse a través de partículas más pequeñas que las personas emiten por la nariz y la boca. Conocidos como aerosoles, pueden flotar en el aire y ser inhalados. La industria de las aerolíneas dice que la ventilación de los aviones modernos debería mitigar el riesgo de este tipo de propagación. El aire en un avión es generalmente una mezcla 50-50 de aire exterior estéril y aire de cabina recirculado que ha sido filtrado. Airbus SE y Boeing, los dos mayores fabricantes de aviones del mundo, dicen que desde la década de 1980 han estado equipando sus aviones con filtros HEPA, que capturan partículas tan pequeñas como el virus. Sin embargo, algunos aviones más antiguos utilizan filtros menos eficientes. El flujo de aire de la cabina va del techo al piso en lugar de de adelante hacia atrás y se divide en secciones, lo que debería limitar el movimiento de partículas a lo largo del avión. Aun así, el modelo sugiere que este flujo de aire puede verse influenciado por factores como el diseño del asiento y la cabina y qué tan lleno está el avión. Además, estos sistemas de ventilación pueden no estar completamente operativos cuando los aviones están estacionados en la puerta; un brote de influenza en 1979 se debió a que los pasajeros se mantuvieron a bordo de un avión en tierra con la ventilación apagada. Algunas aerolíneas dicen que ahora mantienen los sistemas encendidos hasta que todos salgan del avión.

5. ¿Qué más puede mitigar los riesgos?

Las aerolíneas ahora les están diciendo a los clientes que usen máscaras faciales durante sus viajes, lo que puede reducir los riesgos. El grupo de comercio de aerolíneas señala que la mayoría de los casos publicados de transmisión en vuelo ocurrieron antes de que esto sucediera. Aún así, en muchos casos la regla no se aplica estrictamente y los usuarios de máscaras se han infectado. Por ejemplo, los investigadores concluyeron que un hombre en un vuelo de Singapur a China el 21 de enero de 2020, que dejó que su máscara se deslizara mientras conversaba con su esposa e hijo, probablemente estaba infectado por compañeros de vuelo. Las aerolíneas también están limpiando aviones con mayor frecuencia y a fondo, sin efectivo y utilizando el check-in en línea y la entrega automática de equipaje. Algunos ya no sirven alimentos y bebidas, y se pide a los pasajeros que no hagan cola para ir al baño. En los Estados Unidos, Solo Delta Air Lines promete dejar siempre espacio entre los pasajeros, aunque otras aerolíneas limitan el número en cada vuelo, cuando sea posible. Las aerolíneas europeas se han mostrado reacias a comprometerse a dejar los asientos del medio vacíos, diciendo que la ciencia es limitada sobre la efectividad de la práctica y que haría que los vuelos fueran demasiado costosos de ejecutar.

