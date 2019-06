¿Qué tan millonario crees que sea Donald Trump?

El patrimonio neto de Donald Trump aumentó a 3 mil millones de dólares, un incremento del 5 por ciento en el último año, gracias a un salto en el valor de un negocio de un edificio de oficinas que había demandado previamente.

El aumento en la riqueza de Trump pone fin a dos años de caídas y eleva su patrimonio neto a los niveles de 2016, según cifras recabadas por el índice de multimillonarios de Bloomberg de bancos, registros de propiedad, registros de valores, datos de mercado y un informe financiero del 16 de mayo.

El incremento se produce a pesar de los baches que ha atravesado su compañía familiar, entre ellos la cancelación de dos nuevas cadenas hoteleras y la caída de negocio en su complejo Mar-a-Lago en Florida y siete campos de golf.

El incremento del valor neto de Trump muestra su dependencia de Steven Roth, un amigo a cargo de Vornado Realty Trust. La participación de Trump del 30 por ciento en dos propiedades de Vornado - 1290 Ave. of the Americas, una torre en el centro de Manhattan y 555 California St., un complejo de oficinas conocido como Bank of America Center en el distrito financiero de San Francisco- representa la cuarta parte de su fortuna.

Su asociación con Vornado, que posee el 70 por ciento restante, resultó de una cadena de transacciones inmobiliarias que Trump demandó para intentar bloquear en el pasado.

Aceptar el acuerdo ha dado sus frutos. Durante el año pasado, la participación de Trump en las dos propiedades aumentó a 765 millones de dólares, un incremento del 33 por ciento frente al año anterior, gracias a la caída de las tasas de capitalización de oficinas y un aumento en los ingresos netos.

Una caída en las tasas de capitalización del mercado, que hacen un seguimiento de los precios de las propiedades frente al ingreso neto que generan, puede indicar un aumento de la demanda, lo que eleva las valoraciones.

La participación de Trump en los edificios de Vornado eclipsa el valor conjunto de sus campos de golf y complejos para convertirse en su mayor fuente de riqueza. El valor de los campos de golf y clubes cayó 19 por ciento a 525 millones de dólares debido a que el sector se enfrentó a una caída de la demanda.